Обсуждение композиции «Сигма бой» в Европарламенте в определенном смысле еще больше увеличило популярность трека, заявил RTVI автор песни Михаил Чертищев. При этом он призвал власти обратить внимание на движение «Сорок сороков», которое обвинило создателей клипа «Сигма бой» в сексуализации детей.

Немецкий политик Нела Риль заявила в Европарламенте , что «Сигма бой» является «вирусным русским тропом», который «передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», и призвала Евросоюз «пресечь даже эти тонкие проникновения и фальсификации» со стороны России.

Чертищев рассказал, что для него обсуждение «опасности» его песни в Европарламенте стало «большой новостью», поскольку «какие-то патриархальные или матриархальные смыслы» в текст не закладывались.

«Я даже перечитал слова и не нашел чего-то связанного с патриархатом. Песня вообще не про это, она про легкие взаимоотношения между девчонками и парнями. То есть <…> какой-то политизации не было в треке. Но мне кажется, что нам в любом случае это на руку, потому что все, что попадает под запрет, становится еще интереснее для слушателей, люди начинают больше следить за артистами», — сказал композитор.

Автор песни рассказал, что они стараются следить за тем, чтобы обе исполнительницы, одна из которых — Светлана Чертищева (Betsy) — приходится ему дочерью, не сталкивались с негативом общественности.

«Мы к этому [негативной шумихе на фоне мировой популярности трека] относимся спокойно достаточно. Мне кажется, что, в принципе, любой сильный проект, который выстреливает, сильная песня, всегда имеет какой-то еще негативный слой. Это нормально, не бывает такого, чтобы всё прямо замечательно, всем всё нравится и нет никаких проблем. [Сами девчонки] не расстроились из-за этого, они вообще не следят за этими новостями, они в другой мир абсолютно погружены, это же взрослые новости», — сообщил он.

Отдельно Чертищев высказался о претензиях движения «Сорок сороков», представители которого обратились в Генпрокуратуру с просьбой проверить клип «Сигма бой» из-за «сексуализации девочек». Ранее православные активисты попросили главу комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольгу Тимофееву проверить музыкальное видео на пропаганду педофилии.

По мнению автора песни, обратить внимание надо на саму организацию «Сорок сороков», которая «что-то увидела» в обычных танцах 11-12-летних девчонок.

«У нас там нет никаких суперкоротких юбок, мы вообще не продвигаем детей в таком направлении. Если они что-то увидели, я думаю, что это вопрос больше в их сторону — что они там увидели и почему они вообще что-то такое видят подобное», — сказал Чертищев.

Михаил Чертищев — композитор и продюсер. Он является автором музыки для мультфильмов про трех богатырей, «Барбоскиных» и «Лунтика и его друзей», а также композиции «Лабиринт», которую исполнила Варвара Стрижак для детского «Евровидения». В 2015 году стал продюсером победительницы музыкального проекта «Голос.Дети» Алисы Кожикиной, а сейчас занимается продюсированием своей дочери Светланы.

27 января в защиту песни «Сигма бой» выступил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Он заявил, что «европейские политики испугались российских детей», которые, по его мнению, «попали под пресс культуры отмены», потому что поют о «традиционных ценностях».

«Мягкая сила русской культуры побеждает на мировой поп-сцене. Наши и здесь наступают, круша порочные устои ЛГБТ*-фашизма», — написал политик в своем телеграм-канале.

Слуцкий пообещал, что обсудит с юристами «высказывания европейских псевдоборцов за свободу слова» на предмет соответствия Конвенции о правах ребенка и при необходимости обратится в международные организации по защите детей и Генпрокуратуру России.

Песня «Сигма бой», которую исполняют 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская, вышла в октябре 2024 года и быстро стала популярной в соцсетях. За это время композиция набрала десятки миллионов прослушиваний на различных музыкальных платформах и видеохостингах. В частности, на YouTube трек прослушали более 60 млн раз.

В середине января «Сигма бой» попал в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance/Pop Songs (танцевальные / поп-песни), оказавшись по соседству с треками Билли Айлиш, Арианы Гранде, Charli XCX и других мировых звезд.