Немецкий депутат Европарламента (ЕП) Нела Риль предложила запретить песню «Сигма бой», которую исполняют российские школьницы-блогеры Betsy (Светлана Чертищева) и Мария Янковская. По ее мнению, композиция пропагандирует «патриархальные и пророссийские взгляды на мир».

Риль выступила с такой инициативой еще в декабре во время заседания ЕП в Страсбурге. Внимание ее выступление привлекло спустя месяц, после того как она опубликовала его в своих соцсетях.

«Вы знаете про “Сигма Бой”? Если вы одиннадцатилетняя девочка, например, в Германии или даже на Украине, то вы, вероятно, знаете. “Сигма Бой” — вирусный русский троп, используемый в социальных сетях, который передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир», — сказала Риль.

Евродепутат отметила, что песня популярна среди подростков, но в то же время является «одним из примеров российского проникновения в популярный дискурс через социальные сети».

Риль считает, что Россия использует «Сигма боя», чтобы «внедрить свои идеи» молодым украинцам.

«ЕС должен оказать решительную поддержку и пресечь даже эти тонкие проникновения и фальсификации», — отметила она.

Популярность «Сигма боя»

Песня «Сигма бой», которую исполняют 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская, вышла в октябре 2024 года и быстро стала популярной в соцсетях. За это время композиция набрала десятки миллионов прослушиваний на различных музыкальных платформах и видеохостингах. В частности, на YouTube трек прослушали более 60 млн раз.

Как объяснила Betsy в интервью «Вокруг ТВ», сигма-бой — это «очень самоуверенный мальчишка», которому никто не нужен, и при этом «в него влюбляются все девчонки». «Идею придумал мой папа, а на нас ее протестировали. Мы ее немного додумали — стали делать “сигму” — это когда ты поочередно вытягиваешь губы вперед, как поцелуйчик, и широко улыбаешься», — сказала исполнительница.

В середине января «Сигма бой» попал в топ-10 чарта Billboard в категории Hot Dance/Pop Songs (танцевальные / поп-песни), оказавшись по соседству с треками Билли Айлиш, Арианы Гранде, Charli XCX и других мировых звезд.

Создатель песни, отец Betsy Михаил Чертищев объяснил, что благодаря попаданию в топ-10 чарта Billboard композицию сможет услышать большее количество людей. Также он предположил, что это даст исполнительницам «узнаваемость среди профессионалов индустрии».

Как отмечал Чертищев, он изначально понимал, что «Сигма бой» будет хитом, но не ожидал, что успех окажется столь масштабным. В ближайшее время планируется снять клип на песню с «опытными кинорежиссерами». Также у исполнительниц хита должны пройти сольные концерты, рассказал Чертищев.

Михаил Чертищев — композитор и продюсер. Он писал музыку для мультфильмов про трех богатырей, а также для «Барбоскиных» и «Лунтика и его друзей». В числе прочего Чертищев — автор композиции «Лабиринт» для детского «Евровидения», которую исполнила Варвара Стрижак. В 2015 году он стал продюсером победительницы музыкального проекта «Голос. Дети» Алисы Кожикиной, а сейчас занимается продюсированием дочери Светланы.

В середине января в инстаграм*-аккаунте приложения для изучения языков Duolingo было опубликовано видео с песней «Сигма бой». Кроме того, песню включали на хоккейном матче чешской «Спарты» в Праге.

*принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена