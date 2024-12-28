Власти Азербайджана намерены в ближайшие дни изменить правила пребывания граждан России на территории страны, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«В ближайшее время планируется внесение изменений в правила пребывания граждан Российской Федерации на территории Азербайджана. Конкретные детали будут обнародованы позже», — сказано в сообщении пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде.

В МИД Азербайджана пояснили, что решение принято из-за изменения правил пребывания иностранцев в России.

«Азербайджанская сторона будет руководствоваться принципами паритета и взаимности как в вопросах внешней политики, так и в вопросах временного пребывания и миграции», — отметил Гаджизаде.

Министерство иностранных дел России 26 декабря сообщило об изменениях правил пребывания иностранцев. Теперь с 1 января иностранные граждане, которые приезжают в Россию без визы, смогут находится в стране до 90 суток суммарно в течение года.