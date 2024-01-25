Власти Азербайджана рассматривают процедуру выхода страны из Совета Европы, а также отказ от юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщает азербайджанское агентство Trend.

По его информации, действия Баку станут ответом на решение Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не утверждать полномочия азербайджанской делегации.

Как передает азербайджанское информационное агентство АПА, Азербайджан не намерен мириться «с несправедливым и предвзятым отношением» в ПАСЕ, а потому планирует дать «адекватный ответ» решению ассамблеи.

24 января делегация Азербайджана объявила о прекращении своего сотрудничества и присутствия в ПАСЕ после того, как депутаты ассамблеи отказались ратифицировать полномочия Баку.

Согласно процедурным правилам, отказ в ратификации означал бы лишение права Азербайджана участвовать в работе ассамблеи как минимум год. Азербайджанская делегация решительно осудила такие действия и выступила с официальным заявлением, текст которого опубликовало агентство АПА.

«К сожалению, ПАСЕ используется как платформа для нападок на некоторые государства-члены. Основные принципы ПАСЕ используются определенными предвзятыми группами для продвижения своих узких интересов. Политическая коррупция, дискриминация, этническая и религиозная ненависть, двойные стандарты, высокомерие, шовинизм стали преобладающей практикой в ПАСЕ», — отметила азербайджанская делегация в заявлении к организации.

В Баку отказ ратифицировать полномочия делегации сочли «серьезным ударом по авторитету и беспристрастности Совета Европы в целом». В частности, Азербайджан указал на отсутствие непредвзятости ПАСЕ к вопросам территориальной целостности государств и толкованию вопросов международного права.

«За 19 лет, с 2001 по 2020 год, ПАСЕ так и не смогла призвать государство-агрессора Армению к ответу за ее действия, противоречащие основным ценностям и принципам Совета Европы. В частности, это касается вопиющего пренебрежения правами человека азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, подвергшихся этнической чистке», — говорилось в заявлении.

До этого Баку не пригласил наблюдателей от ассамблеи на внеочередные президентские выборы в Азербайджане, которые должны пройти 7 февраля. При этом по правилам ПАСЕ, мониторинг политических событий обязателен для стран-участниц. Азербайджан воспринял отказ ассамблеи признать полномочия страны как попытку возможного вмешательства в президентские выборы.