Заявление главы «Сбера» Германа Грефа о том, что в блогеры идут неудачники, очень странное и противоречивое. Об этом RTVI заявил киноблогер BadComedian (Евгений Баженов). При этом блогер Амиран Сардаров допустил, что Греф сделал «философский вывод, а не коммерческий».

Мнение Грефа о блогерах

Во время выступления на VIII конференции «СберУниверситета», отрывок из которого опубликовало издание Frank Media, руководитель «Сбера» назвал «ужасом» то, что «одними из самых зарабатывающих» людей являются блогеры. По его мнению, те, кто «чего-то в жизни добился», этим заниматься не будут, потому что «у них на это времени нет».

«А неудачники, которые ничего больше не умеют, кроме того, что болтать языком, они идут в блогеры. Я понимаю, что на себя навлек сейчас. У них времени больше, чем у меня. Но это же кошмар», — сказал Греф.

Глава «Сбера» добавил, что эта ситуация «показывает температуру в палате», где блогеры «зарабатывают на людях, которые находятся в поиске».

«В палате все плохо, температура высокая. Это означает, что спрос на это очень высокий. <…> Есть, конечно, и выдающиеся, и ученые, и люди, которые действительно владеют предметом, но, к сожалению, они менее активны. У них не столько этой глупой энергии, и они не могут столько времени тратить на это. А очень бы хотелось это как раз поменять», — отметил Греф.

BadComedian (Евгений Баженов) о словах Грефа

По мнению киноблогера, подобные заявления главы «Сбера» вызывают много вопросов, например, почему «его организация постоянно закупает рекламу у блогеров».

«Это какое-то очень странное, противоречивое [заявление]. Если блогеры настолько бесполезны, то почему они столько денег зарабатывают за счет “Сбербанка”, который им платит за рекламу своих сервисов типа всяких “Okko”, “Сбермаркетов” и так далее. Либо Греф не понимает, что в организации у него происходит, и это просто списывание денег, либо он не понимает, как это работает. Возможно, он немножко отстал от нынешних трендов. Хотя это очень странно», — заявил Баженов.

Собеседник RTVI отметил, что около месяца назад читал «отчет представителя “Сбера”, который не нарадовался на интернет-рекламу», а сейчас видит «такую противоречивую историю.

«Если верить отчетам, которые предоставлял “Сбер” насчет блогеров — как хорошо блогеры отбивают рекламу и сколько денег приносят, — то я не думаю, что “Сбер” откажется от такого метода донесения информации до потенциального покупателя. Это просто глупо», — уверен Баженов.

При этом, продолжил он, есть альтернатива блогерам — это реклама на ТВ. Но «цены там задирают, особенно в последнее время, очень сильно», добавил киноблогер.

«Думаю, что [блогеры] — это лучший вариант для “Сбера”, один из самых лучших. И очень странно, что глава “Сбера” об этом не в курсе. Либо он не понимает, как всё это работает, либо он не понимает, что у него в компании происходит. И то, и то — странно», — подчеркнул собеседник RTVI.

Амиран Сардаров, создатель YouTube-канала «Дневник Хача»

Греф в своих рассуждениях о блогерах «наверное, прав», заявил RTVI Сардаров. Сам он, по его словам, хотел бы запомниться «не только как блогер», пошутив, что может пойти работать таксистом.

«Но шутки шутками, а в целом — да, контент делается в основном развлекательный и бездумный. Из-за возможности иметь iPhone под рукой со всеми функциями — от камеры до редактирования и монтажа видео. Ты можешь, в принципе, записать все, что угодно, и выложить. Из-за этого контент становится максимально простым и доступным для всех. Видимо, в связи с этим такие выводы сделаны», — сказал он.

Но при этом, продолжил Сардаров, остается вопрос, почему «Сбер» оплачивает рекламу своих продуктов у блогеров, ведь именно через них идет «доступ к целевой аудитории, которая нужна» организации. Как «это может сочетаться», неясно, добавил собеседник RTVI, но допустил, что Греф поделился своими мыслями не как банкир, а отец.