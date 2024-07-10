Аэропорт Горно-Алтайска, где у президента Сбербанка Германа Грефа произошла перепалка с таксистами, начал принимать заявки от компаний на право стать официальной службой такси авиакомплекса. Это следует из данных на портале госзакупок.

Согласно документам, у компаний-претендентов должен быть свой автопарк, состоящий как минимум из 20 иномарок не позже 2020 года выпуска, и не менее чем трехлетний стаж работы на рынке такси.

В официальном такси аэропорта смогут работать только водители со стажем вождения не менее двух лет, хорошо знающие территорию Республики Алтай и правила дорожного движения. Они должны ежедневно проходить медосмотр. Требований к внешнему виду водителей не предъявляется.

Согласно техзаданию, тарифы на проезд будут согласовываться с аэропортом. Автомобили должны быть чистыми, технически и исправными, «без существенных внешних и внутренних повреждений». Как минимум половина машин должны быть оборудованы детскими креслами, не меньше трети ― терминалами оплаты.

Заказать официальное такси аэропорта можно будет на стойке и «через другие каналы». При заказе от стойки время ожидания машины должно составлять не менее 5-7 минут, за исключением периодов аномального пикового спроса.

Оператор такси получит отдельную стоянку на территории аэропорта, оставлять автомобили на парковке общего пользования будет запрещено. Одним из ключевых условий договора в техзадании указан «высокий уровень культуры обслуживания пассажиров».

Заявки от компаний принимаются до 25 июля, подвести итоги закупки планируется 8 августа. Договор с победителем рассчитан на два года.

Конфликт Германа Грефа с таксистами

В начале июня в телеграм-каналах появилась видеозапись перепалки в аэропорту Горно-Алтайска между таксистами и мужчиной, который представился «собственником аэропорта» по фамилии Греф. Он назвал таксистов «какой-то бандой», возмущался их внешним видом и грозил водителям лишением работы.

Предполагаемый глава Сбербанка также потребовал убрать автомобили, заявив, что такси должны стоять в отдельном месте. После этого в соцсетях распространились ролики, на которых жители Алтая демонстративно режут пластиковые карты Сбера.

Грефа поддержали журналистка Ксения Собчак, блогер Кристина Потупчик, политолог Сергей Марков. Журналист Александр Плющев* предположил, что видео «“утекло” от самого Грефа» и могло быть срежиссировано.

Депутат Госдумы Нина Останина назвала поведение Грефа «возмутительным хамством», а ситуацию в аэропорту «совершенно скандальным». Она также поинтересовалась, «не желают ли таксисты запустить акцию: «“Грефа не обслуживаем”».

С 2017 года владельцами аэропорта Горно-Алтайска были АФК «Система» и Сбербанк. В апреле 2024 года президент Сбера Герман Греф сообщил, что банк выкупил долю АФК «Система» и стал единственным владельцем воздушной гавани. По словам Грефа, аэропорт будет фактически построен заново, станет международным и сможет принимать до 1,5 млн пассажиров.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов