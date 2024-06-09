Жители Алтая начали демонстративно отказываться от услуг Сбербанка, уничтожая выданные им пластиковые карты, после того как глава банка Герман Греф грубо отчитал таксистов у аэропорта Горно-Алтайска. Топ-менеджеру не понравился, в частности, внешний вид водителей, которых он назвал «бандой». Кто его поддержал, а кто возмутился — в материале RTVI.

«Гудбай, прощай, Греф»

Видео, на которых алтайцы разрезают карты «Сбера», опубликовала региональная активистка Аруна Арна. Она заявила, что «давно пришло время напомнить Герман Оскаровичу за чей счет он шикует и строит свой бизнес» (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

«Действующая карта “Сбера”. Это ответ Грефу этому. Вот так вот, [блин], с твоими картами будем поступать. Люди, советую всем сделать то же самое. И на работу не наниматься к этим…» — сказал автор одного из роликов, разрезавший карту.

Автор аналогичного видео сообщила, что уничтожает карту «Сбера» и закрывает все счета в банке. «Гудбай, прощай, Греф. Тебе нет места на Алтае», — заявила женщина.

«Моя фамилия — Греф, твоя фамилия какая?»

Видеозапись перепалки Грефа с таксистами появилась 8 июня. Опубликовавший ее телеграм-канал «Сибирский экспресс» уточнял, что не смог установить, когда она была сделана. В Сети появилась информация о том, что джет Embraer Legacy 650 с бортовым номером RA-02875 в ночь на 8 июня вылетел из Санкт-Петербурга, где Греф участвовал в международном экономическом форуме (ПМЭФ), и около 08:00 приземлился в Горно-Алтайске. История полетов этого борта на сайте Flightradar совпадает с известными перемещениями Грефа за последнее время.

В апреле стало известно, что Сбербанк выкупил у АФК «Системы» 60% аэропорта Горно-Алтайска и стал его единственным владельцем. «Мы сейчас являемся 100% владельцем аэропорта и активно ведем проектирование, будем фактически строить новый аэропорт», — сказал тогда Греф (цитата по «Интерфаксу»).

В кадре предполагаемый глава «Сбера» возмущается тем, что таксисты стоят в неположенном месте, а также критикует их внешний вид.

«А вы че в трусах здесь стоите? Собрались все. <…> Вы кто такие? Для таксистов нужно сделать отдельное место. Убирай отсюда машину быстро!» — обратился он к одному из водителей.

Он назвал таксистов «бандой какой-то». «Вот что это такое? Посмотри на него», — сказал Греф, показав на мужчину в шортах, шлепках и темных очках.

Одному из таксистов Греф сказал, что «никогда в жизни» не сядет в его машину, на что тот ответил: «Ну, ради бога, я вас и не посажу».

«А ты здесь больше работать не будешь, понял? Еще рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не будет. Понял? Друзья мои, если еще раз соберетесь вот так, вас больше здесь не будет никого», — предупредил таксистов Греф.

Они спросили, где им в таком случае стоять, и получили ответ: «Где угодно».

«Это первое. Второе — хочешь здесь работать, вот так чтоб не был одет, понятно тебе? Не слышу», — сказал глава «Сбера» одному из мужчин.

После того, как его попросили представиться, он заявил, что является собственником аэропорта, а его фамилия — Греф.

«Я собственник этого аэропорта, а ты кто? Кто? Ты кто? Фамилия твоя какая? Моя фамилия — Греф, твоя фамилия какая?» — спросил он.

Глава «Сбера» также попросил «записать этого человека», чтобы его «больше здесь не было», и спросил, где его машина. «Эту банду разогнать, чтоб близко больше не было», — сказал Греф.

Греф «вышел против хамов»

В поддержку Германа Грефа высказалась телеведущая Ксения Собчак, которая раскритиковала таксистов в шлепках. По ее словам, «сначала этот подвид “мужчина летом в майке-алкоголичке, шортах и шлепках” выгнали из Сочи, а остальных научили ездить в штанах и хотя бы кроссовках, но упорное меньшинство адептов культа мигрировало на Алтай и устроило там гнездовье любителей домино, семейных трусов и группы “Бутырка”».

«Ничего страшного, в соцсетях поплачут, в Горно-Алтайске поматерятся и попроклинают зажравшихся москвичей, подождем месяцок-другой и можно будет ездить без опаски быть окруженными на выходе после перелета стайкой голодных голубей в кепках и четках. Никаких “шефов”, “командиров” и “уважаемых”», — добавила Собчак.

Журналистка заверила, что если бы «после недели без нормального сна и работы на ПМЭФ» она поехала в купленный ее компанией аэропорт, а на улице увидела бы «вот это гнездовье 90-х», то видеозаписи, где она отчитала таксистов, были бы «гораздо, ГОРАЗДО более эмоциональные».

Прокремлевский политолог Сергей Марков согласился, что «бомбилы-таксисты выглядят как криминал и ведут себя как криминал: не дают нормальным таксистом работать в аэропортах». Он заявил, что владельцы всех российских аэропортов должны провести зачистку территории от такого контингента водителей.

«Грабят пассажиров очень завышенными тарифами. Вывод — все руководители аэропортов должны брать пример с Грефа: вытеснить бомбил с порога аэропорта и дать дорогу нормальным такси», — считает Марков.

Блогер Кристина Потупчик отметила, что поддерживает Грефа, хотя перепалка на видео «выглядит со стороны так себе», и «не должен руководитель крупнейшего банка лично объяснять таксистам, что не надо ходить без штанов».

«Я была в Горно-Алтайске. <…> Там живут очень славные и простые люди, но живут бедно. И да, к сожалению, думают, что раз им никто ничего не должен, то и они не должны — отсюда трусы вот эти, грязь, грубость, хамство», — написала она.

Автор телеграм-канала «Небожена» похвалила Грефа, который, по ее словам, «не побоявшись численного преимущества, как настоящий герой, <…> вышел против обнаглевших хамов».

Журналист Александр Плющев* выразил уверенность, что «видео с Грефом “утекло” от самого Грефа» и было отчасти постановочным.

«Более того, полагаю, оно именно им (ну или помощниками, пресс-службой, окружением) и срежиссировано. Таксисты-то, я полагаю, настоящие и разговор с ними вполне всамделишный. Но, сдается мне, создана эта ситуация была вполне намеренно. Зная, как команда “Сбера” умеет в пиар, в этом я вполне уверен», — отметил он.

Плющев* подчеркнул, что не может себе представить, «чтобы человек уровня Грефа, весь такой утонченный и европейский, не дал команду своим подчиненным разобраться, а сам снизошел к быдлу разбираться». По его версии, «нам прямо очень хотели подкинуть эту историю, в которой Греф ведет себя нарочито грубо».

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