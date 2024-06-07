Президент США Джо Байден извинился перед украинским коллегой Владимиром Зеленским в связи с задержкой последнего пакета помощи, а также анонсировал новый пакет на $225 млн. Это произошло во время встречи во Франции на полях мероприятия, посвященного 80-летию высадки союзных войск в Нормандии, сообщает Reuters.

“Вы не склонились, вы не сдались, вы продолжаете сражаться <…> самым невероятным образом. Мы не бросим вас”, — подчеркнул Байден.

Он пояснил, что причиной задержки последнего транша стало противодействие некоторых “очень консервативных” американских конгрессменов.

“Очень важно, чтобы вы оставались с нами. Эта двухпартийная поддержка Конгресса очень важна, чтобы США, все американцы в своем единстве оставались с Украиной, как это было во время Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты помогали спасать человеческие жизни, спасать Европу”, — сказал Зеленский.

Лидеры двух стран встретились в первый раз после посещения украинским президентом Вашингтона в 2023 году. Следующая встреча Зеленского и Байдена пройдет на саммите «Большой семерки» (G7) в Италии, отмечает Reuters.

Новый пакет военной помощи Украине будет включать в себя ракеты для систем ПВО HAWK, зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм гаубицы, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, 81-мм минометные системы, бронетранспортеры М113, противотанковые системы Javelin и АТ-4, сообщается на сайте министерства обороны США.