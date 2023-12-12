Президент США Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что одобрил выделение Киеву нового пакета помощи на $200 млн. Об этом говорится в сообщении, распространенном журналистами пресс-пула Белого дома.

Американский лидер отметил, что решения, принимаемые сейчас Вашингтоном, «определят будущее на грядущие десятилетия, особенно в Европе». «И это один из тех моментов: Конгресс должен проголосовать за дополнительное финансирование для Украины до перерыва в работе на праздники, прежде чем они сделают Путину самый большой рождественский подарок, который они могут ему сделать», — приводит его слова CBS News.

Как передает Reuters, Байден также призвал украинского коллегу не терять надежду, отметив, что Вашингтон остается на стороне Киева.

Зеленский в свою очередь заверил американского коллегу, что Украина становится менее зависимой от западной помощи. Он также высоко оценил участие США в усилении противовоздушной обороны его страны.

Кроме того, украинский президент заявил, что хочет «быстрее работать с замороженными российскими активами», которые составляют более $300 млрд.

Дополняется.