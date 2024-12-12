Президент США Джо Байден решил помиловать 39 американцев, осужденных за ненасильственные преступления, а также смягчить наказания еще почти 1,5 тыс. заключенных, которых ранее в период пандемии коронавируса перевели из тюрем под домашний арест. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении отмечается, что «эти действия представляют собой крупнейшее предоставление помилований за один день в современной истории».

Имена помилованных людей в релизе не указаны.

«В ближайшие недели я предприму дополнительные шаги. Моя администрация продолжит рассматривать ходатайства о помиловании, чтобы обеспечить равное правосудие в соответствии с законом, содействовать общественной безопасности, поддерживать реабилитацию и возвращение в общество, а также предоставить вторые шансы», — сказал Байден, комментируя свое решение.

В начале декабря стало известно, что Джо Байден помиловал своего сына Хантера, который обвинялся в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства, хотя обещал этого не делать. По словам президента, преследование его сына было связано с их родственными связями и давлением политических оппонентов.