Поддержка вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы государства — лучшее решение, потому что она «жесткий, опытный и честный» политик, который «никогда не преклонится» перед российским лидером Владимиром Путиным. С таким заявлением на съезде Демократической партии в Чикаго выступил действующий президент США Джо Байден, добровольно вышедший из предвыборной гонки.

Он в шутку напомнил, что Харрис, «как и многие из лучших [американских] президентов, также была вице-президентом». Очевидно, что это был намек на самого Байдена, который занимал пост вице-президента при Бараке Обаме. Сама Харрис является вице-президентом США с января 2021 года.

Большое внимание в своей речи, длившейся почти час, Байден уделил внешней политике, назвав своим достижением «сплочение НАТО» для противостояния «российской агрессии» и оказания помощи Украине.

Президент США обвинил своего предшественника Дональда Трампа в том, что он «преклоняется перед Россией», и заверил, что Харрис такое отношение не свойственно.

«Ни один главнокомандующий никогда не должен преклоняться перед диктатором так, как Трамп преклоняется перед Путиным. Я никогда этого не делал. И я обещаю вам, что Камала Харрис никогда этого не сделает, никогда не преклонится», — обратился Байден к однопартийцам, подчеркнув, что решение поддержать Харрис стало лучшим в его долгой политической карьере.

«Как и многие из вас, я отдал свое сердце и душу этой стране. Америка, я отдал тебе все, что мог. «Я люблю свою работу, но больше я люблю свою страну», — заявил президент США, пошутив, что его назвали слишком молодым для Сената и слишком старым для управления страной.

Трампа Байден назвал «неудачником» и «осужденным преступником», призвав не допустить его прихода к власти.

«В течение 50 лет, как и многие из вас, я отдавал свое сердце и душу нашей стране — и я был благословлен миллион раз в ответ поддержкой американского народа», — проникновенно высказался президент США.

Со своей стороны вышедшая на сцену Харрис поблагодарила Байдена за «пожизненное служение стране».

The New York Times (NYT) отметила несколько сделанных Байденом на съезде заявлений, которые не соответствуют действительности или по меньшей мере требуют принципиальных уточнений. В частности, президент США заявил, что «Трамп хочет сократить расходы на социальное обеспечение и программу медицинского страхования», хотя на самом деле его соперник-республиканец в ходе нынешней избирательной кампании неоднократно обещал этого не делать.

Кроме того, Байден обвинил Трампа в том, что «он создал самый большой долг, который когда-либо был у любого президента за четыре года, сократив на два триллиона долларов налоги для богатых». Однако за восемь лет президентства Обамы госдолг США вырос больше, чем за четыре года пребывания Трампа у власти. Если смотреть в процентном соотношении, то в период президентства Джорджа Буша-младшего прирост госдолга тоже оказался больше, чем при Трампе.

Байден также заявил, что Трамп обзывал ветеранов «лохами и неудачниками». NYT напоминает, что эта цитата взята из статьи The Atlantic от 2020 года, посвященной отношениям Трампа с военными. Текст опирался на анонимные источники, а сам Трамп решительно отрицал, что делал такое заявление.

Кроме того, Байден похвастался тем, что в период его президентства удалось сократить «разрыв в уровне расового благосостояния» до 20-летнего минимума. NYT уточняет, что в процентном соотношении это действительно так, а вот в абсолютных величинах (суммы в долларах) разрыв, наоборот, увеличился.

Еще один пункт, вызвавший сомнения у журналистов, — заявление Байдена о стоимости инсулина для пожилых диабетиков. По его словам, благодаря ему они будут платить 35 долларов в месяц вместо 400. Президент США действительно подписал закон, устанавливающий лимит цены в 35 долларов в месяц на инсулин для всех обладателей страховки Medicare D. Однако, напоминает NYT, сравнительная цена в 400 долларов, названная Байденом, не соответствует действительности: по данным Департамента здравоохранения и социальных служб США, расходы пациентов на инсулин в среднем составляли 434 доллара за весь 2019 год, а не в месяц.