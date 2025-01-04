Администрация президента США Джозефа Байдена неофициально уведомила Конгресс о том, что Вашингтон предложил Израилю продать оружие на 8 млрд долларов. Об этом Reuters сообщил американский чиновник на условиях анонимности.

Соглашение должны одобрить Палата представителей и Сенат. Портал Axios ранее отмечал, что в сделку входят боеприпасы для истребителей и ударных вертолетов, артиллерийские снаряды, GLSDB (управляемые высокоточные авиабомбы) и так далее.

В августе 2024 года США одобрили продажу Израилю истребителей и другой военной техники на сумму 20 млрд долларов.

Reuters отмечает, что администрация Байдена объясняет свое решение поддержкой Иерусалима в борьбе с ХАМАС (частично признанная Палестина), «Хезболлой» (Ливан) и хуситами (Йемен).

При этом, напоминает агентство, в результате боевых действий почти все население сектора Газа (2,3 млн человек) покинуло свои дома, из-за смертей людей от голода начался кризис, а многие страны начали обвинять Израиль в геноциде.

Палестинский Минздрав заявил, что в общей сложности погибли 45 650 человек, не считая тех, кто погребен под завалами. За последние 24 часа жертвами израильских атак стали 77 человек, еще 145 пострадали, уточнили в ведомстве.

Израильско-палестинская война началась после того, как боевики ХАМАС напали атаковали север Израиля 7 октября 2023 года, в результате чего, согласно версии Иерусалима, погибло около 1,2 человек и еще 250 были взяты в плен.

США, которые являются одним из главных поставщиков оружия Израилю, ранее накладывали вето на резолюции Совбеза ООН о прекращении огня в Газе. При этом, добавляет Reuters, Дональд Трамп, который сменит Байдена, также является «ярым сторонником Израиля».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что Байден ввел «молчаливое эмбарго на поставки оружия» израильской стороне.

Поставки не будут единовременными, некоторые из них Иерусалим будет получать в течение нескольких лет, уточняет El Pais. В комплект, пишет издание, также входят ракеты средней дальности AIM-120C-8 AMRAAM, 155-мм артиллерийские снаряды и ракеты AGM-114 Hellfire для ударных вертолетов.

По данным El Pais, руководство индонезийской больницы (единственная действующая на севере Газы) ранее заявило, что Израиль приказал медикам покинуть учреждение. Израильские власти утверждают, что не давали таких распоряжений.