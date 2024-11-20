Президент США Джо Байден санкционировал поставку противопехотных мин на Украину, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на двух источников из числа американских официальных лиц. По их словам, это решение, призванное укрепить обороноспособность Киева против наступления российских войск, вызвало критику со стороны групп по контролю над вооружениями.

Администрация Байдена, по словам источников WP, в последние недели «глубоко обеспокоена» натиском российских войск на линии фронта и видит «настоятельную необходимость сдержать наступление». Пентагон считает предоставление Киеву противопехотных мин «одним из самых полезных шагов», которые покидающий Белый дом президент США может предпринять для замедления российского наступления.

Один из источников сказал, что поставляемые Украине противопехотные мины — «непостоянные», то есть самоликвидируются или теряют заряд батареи, что делает их неактивными в течение нескольких дней или недель и тем самым снижает угрозу для мирных жителей. По словам собеседника WP, украинские политики обязались не устанавливать эти мины в густонаселенных районах. Однако эксперты по контролю над вооружениями заявили, что даже «непостоянные» мины представляют угрозу безопасности.

«Украинцы, очевидно, несут потери, и все больше городов и поселков рискуют пасть. Эти мины были созданы специально для борьбы именно с этим. Когда они используются совместно с другими боеприпасами, которые мы уже поставляем Украине, предполагается, что они будут способствовать более эффективной обороне», — сказал американский чиновник WP на условиях анонимности.

Байден не хотел поставлять Украине мины, столкнувшись с противодействием внутри собственной администрации и со стороны широкого круга сторонников противоминной политики, которые говорят, что риск этого вида боеприпасов для мирных жителей неприемлемо высок. Но успехи России на поле боя в последние месяцы заставили Белый дом искать новые способы помочь Киеву, особенно после победы на выборах Дональда Трампа, который поклялся максимально оперативно добиться завершения украинского конфликта.

США уже поставляли Украине противопехотные осколочные мины направленного действия М18А1 Claymore, которые устанавливаются над землей и детонируются оператором, благодаря чему разрешены конвенциями о запрете мин при условии правильного использования.

Использование новых мин будет ограничено территорией Украины, с ожидаемым акцентом на ее восточной части, сказал один из собеседников WP. Газета отмечает, что за последние месяцы российские войска начали продвигаться на востоке Украины самыми высокими темпами с 2022 года и добились значительных успехов.

Передача и использование противопехотных мин запрещены Оттавской конвенцией (Договором о запрете мин), которую подписали 164 страны, включая Украину. Участники конвенции исходят из того, что противопехотные мины — неизбирательное оружие, способное причинить долгосрочный вред гражданскому населению. Ни Россия, ни США к ней не присоединились.

Украинский чиновник на условиях анонимности заявил WP, что Киев приветствует любые изменения политики США, препятствующей передаче оружия, даже несмотря на потенциальные риски, которые возникнут в связи с широкомасштабным развертыванием противопехотных мин. «Россия все равно их использует», — сказал источник.

Правозащитники заявили, что решение США предоставить противопехотные мины Украине, подписавшей Договор о запрете мин, станет черным пятном на репутации Вашингтона.

В период президентства Барака Обамы США полностью отказались от передачи и использования американских противопехотных мин за пределами Корейского полуострова. В 2020 году администрация Трампа полностью изменила эту политику, объяснив это необходимостью стратегического использования мин для противодействия таким противникам, как Россия и Китай, и вызвав резкое осуждение со стороны сторонников контроля над вооружениями. В 2022 году Байден возродил запрет, введенный при Обаме, назвав решение Трампа «безрассудным» и подчеркнув, что использование противопехотных мин «не является необходимым с военной точки зрения». По состоянию на 2022 год в арсенале США насчитывалось около 3 млн боеприпасов этого вида.

Противопехотные мины не применялись американскими войсками с 1991 года, когда шла первая война в Персидском заливе, — за исключением одиночного использования этого боеприпаса в Афганистане в 2002 году, уточнял Госдепартамент США в 2022 году.

Администрация Байдена уже пообещала поддержать усилия по разминированию украинских территорий после окончания конфликта. По словам одного из источников WP, Белый дом расширит это обязательство, чтобы впоследствии помочь обезвредить американские мины.

Конфликт на Украине побудил и другие страны пересмотреть свою позицию по отношению к противопехотным минам. В начале 2024 года страны Балтии Литва, Латвия и Эстония рассматривали возможность выхода из Оттавской конвенции, но в конечном итоге решили пополнить запасы противотанковых мин и других средств, которые менее опасны для гражданского населения.