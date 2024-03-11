На фоне израильско-палестинского конфликта в США наблюдается «ужасающий» всплеск «ненависти и насилия» по отношению к мусульманам, заявил американский президент Джо Байден. В связи с этим его администрация разрабатывает первую в истории страны Национальную стратегию по борьбе с исламофобией.

По словам Байдена, такая стратегия поможет противостоять ненависти к мусульманам, сикхам, выходцам из Южной Азии и арабам, «где бы она ни проявлялась».

«Исламофобии нет места в Соединенных Штатах — стране, основанной на свободе вероисповедания и построенной на вкладе иммигрантов, в том числе мусульманских иммигрантов. <…> Никто и никогда не должен бояться стать объектом нападок в школе, на работе, на улице или в своей общине из-за своего происхождения или убеждений», — говорится в заявлении американского президента по случаю начала Рамадана.

Байден добавил, что США продолжат поставлять в сектор Газа гуманитарную помощь. Также страна продолжит участвовать в проработке сделки по прекращению огня.

«И мы продолжим строить долгосрочное будущее стабильности, безопасности и мира. Это в том числе предполагает решение о двух государствах, которое обеспечит палестинцам и израильтянам равные возможности для свободы, достоинства, безопасности и процветания. Это единственный путь к прочному миру», — заключил американский глава.

После начала израильско-палестинского конфликта Национальный мусульманский демократический совет (NMDC) обратился к Байдену с просьбой принять «немедленные меры» для прекращения огня в секторе Газа. Авторы обращения отмечали «значительную роль» администрации американского президента в продолжающемся конфликте на Ближнем Востоке.

В ООН неоднократно говорили о разрушительных последствиях израильских ударов по сектору Газа. Постпред России при организации Василий Небензя подчеркивал, что в анклаве «разворачивается гуманитарная катастрофа библейского масштаба». По данным палестинского Минздрава, с начала боевых действий в октябре 2023 года в секторе Газа погибли более 30 тыс. палестинцев, свыше 72 тыс. человек пострадали.

В начале марта газета Financial Times со ссылкой на представителя администрации Байдена писала, что Израиль «в основном принял» предложение о шестинедельном перемирии с палестинской исламистской группировкой ХАМАС. По данным CNN, такой срок предварительно отводится для разработки параметров второго этапа, призванного «построить что-то более прочное». Помимо США в переговорах по урегулированию конфликта участвуют несколько арабских стран, в том числе Катар и Египет.

10 марта CNN сообщал о низкой вероятности заключения в ближайшие недели соглашения о перемирии в секторе Газа. Делегация ХАМАС 7 марта покинула Каир после нескольких дней переговоров, которые не привели к заключению сделки.