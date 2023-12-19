RTVI ознакомился с научными статьями, где среди авторов упоминается депутат Госдумы Игорь Ананских, подпись которого изначально стояла под вызвавшей резонанс статьей «Российская семья, как основа отечественной государственности». В этих трудах упоминалось о том, что бандеровцы являются потомками людоедов, и что на Руси жили нелюди с песьими головами. От большинства этих статей в разговоре с RTVI депутат открестился, а в написании каких принимал участие — сказать не смог.

Поисковая система электронной библиотеки eLibrary позволяет найти ссылки на порядка 90 статей депутата Ананских в различных российских журналах. Так, в 12-м номере журнала «Юридическая наука: история и современность», где вышла и упомянутая выше статья, опубликован материал «Таинства генетики и русского языка в механизме развития мировой цивилизации», где Ананских указан первым автором. В статье «формулируется гипотеза о космическом происхождении русских, которая подкрепляется данными современной ДНК-генеалогии», и ставится вопрос о необходимости введения цензуры за деятельностью средств массовой информации. В этой работе, возможно, впервые упоминаются «рептоиды», которые впоследствии ошибочно цитировались СМИ, как «рептилоиды». Вот лишь несколько цитат из публикации:

«Таким образом, значительная часть населения Западной Европы — это потомки людоедов. Которые на генетическом уровне ненавидят «людей Земли», белую арийскую расу, ядро которой составляют славяно-русы. Вот откуда необъяснимая ненависть Западной Европы к Руси-России».

«Русское население выделяется своей гаплогруппой ДНК-генеалогии R1a, волновой генетикой, этнической психологией, русской душой. Представители рептоидной космической цивилизации чувствовали приближение русских: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет».

«По мнению современных исследователей, значительная часть человекоподобных биороботов, производилась представителями мира Нави. <… > Наиболее массовые генетические технологии мы встречаем у жителей подземного мира — Нагов, которые используют их в первую очередь для создания генетического оружия… и особенно в производстве человекоподобных гибридов с функцией мимикрии и двуполостью».

«Нынешнее население западной Украины, галличане, это во многом потомки Галлийских людоедов. Вот откуда такая нечеловеческая жестокость в действиях бандеровцев»

«Песьеглавцы похищали русских женщин, насиловали их, и на свет появлялись дети с внешностью людей, но с психологией зверолюдей. Вот почему русы, столкнувшиеся с этими песьеголовыми существами, всеми способами старались защищать своих женщин от похищений и изнасилований».

«В ходе изучения эпифиза (эндокринная железа в эпиталамусе головного мозга — RTVI) было обнаружено, что в этой шишковидной железе содержатся крохотные кристаллы кальция и некоторых иных минералов: их еще называют обобщенным названием «мозговой песок». Какую же роль выполняет «песочек в голове»? Он используется в системе… приемо-передатчика для связи с космосом».

В разговоре с RTVI Ананских отказался признавать свое авторство в этой статье:

«Я не знаю про нее ничего. Я узнаю о своем творчестве все больше и больше. Я не имею к этим статьям никакого отношения, я уже отправил в журнал письмо с требованием пояснить, почему они указали меня автором, и пояснить, в каких еще статьях я стал автором не по собственной воле».

Другие статьи с указанием авторства Ананских публиковались на тему социологии, юриспруденции, политологии. Например, в 3-м номере того же журнала за 2023 год Ананских с соавторами исследует исторические корни ненависти поляков к русским.

В 2021 году в журнале «Научно-исследовательские публикации» Ананских принимал участие в разборе причин и сути гибридной войны в сочетании с расовой войной, разворачивающейся в Западной Европе. В статье, в частности, говорится:

«Население государств Западной Европы потеряло чувство ответственности за свои государства. Европейские мужчины отказались от женщин; увлеклись гомосексуализмом и скотоложством. Практически во всех странах Европы получили распространение «публичные дома — фермы животных».

«Белая женщина, восприявшая в детородные органы сперму арабов и негров, уже не сможет родить белого ребенка. А это значит, что белая арийская раса, «люди, творящие чудеса», творец нынешнего прогресса «Севера», уже уничтожается».

Фамилия депутата, как следует из данных eLibrary, стоит и под научными трудами в исторической области, в том числе статьями «Александр Невский — Солнце Земли русской», «Причины и механизмы ликвидации министра внутренних дел Российской империи Плеве», работами о дуэли Лермонтова, покушении на Александра II, а также об импортозамещении в энергетике, статусе Палестины и Абхазии, праве людей на однополые браки и другие темы.

Являлся ли Ананских соавтором этих статей, депутат прямо не ответил:

«Безусловно, какие-то статьи я публиковал, но к тем статьям, которые мне присылают сейчас, я не имею отношения».

«Дуэли Лермонтова, покушение на Александра II — серьезные научные статьи. Они Ваши?» — задал вопрос корреспондент RTVI. «Еще раз говорю, дайте мне разобраться, я точно туда не давал свои 90 статей», — ответил депутат. На просьбу рассказать, в написании каких статей он все-таки принимал участие, Ананских сослался на плохую связь и предложил перезвонить.

RTVI не удалось получить комментарий у редакции журнала «Юридическая наука: история и современность». Как сообщил RTVI основатель сообщества «Диссернет» Андрей Ростовцев, журнал давно известен его экспертам, в нем ранее были обнаружены минимум 22 случая публикаций статей с некорректными заимствованиями. На сайте издания указано, что в редсовет журнала, в частности, входят председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и председатель Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», экс-председатель правительства Сергей Степашин.

Журнал привлек к себе внимание журналистов, ученых и специалистов по этике научных публикаций после выхода в его 9-м номере статьи «Российская семья, как основа отечественной государственности». Так, в ней говорилось о том, почему государству пора озаботиться половой жизнью россиян, о причинах низкой «размножаемости» русской женщины, об опасности феминизма, о зверолюдях, о телегонии и «белых девственницах», о связах русских женщин с «инородческими сексуальными партнерами» во время олимпиад, о традиционной ценности женской девственности, а также о различных способах попадания сперматозоидов в женский мозг, в том числе — через глаза.

«Демократия породила оральный секс», «… Есть люди, сотворенные по образу и подобию Божьему. Есть зверолюди; человек-зверь.», «дочь Израиля Людмила Нарусова», — это лишь часть утверждений, приведенных в публикации.

Ананских заявил RTVI, что не имеет никакого отношения к статье. «Это не моя статья. Более того, когда я прочитал ее (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня должна быть статья в этом журнале про семейные ценности, и я был уверен, что вышла моя статья, и поэтому, когда вчера были какие-то новости, я отвечал как раз про это», — рассказал RTVI Ананских. Сам журнал опубликовал извинения перед депутатом за ошибочное внесение его в авторы.

К вечеру понедельника, 18 декабря, электронная библиотека eLibrary заблокировала возможность скачивания статьи.

«Из того, что я успел уловить, телегония там — это не самая большая беда. По сути, мы здесь имеем дело уже не с заблуждениями, — заявил RTVI научный журналист Александр Сергеев, ранее входивший в Комиссию РАН по борьбе с лженаукой. — Это глубочайшая деградация экспертности и здравого смысла, помноженные на невозможность (или страх) сопротивляться дорвавшимся до власти. Оба эти фактора действуют совместно, и трудно сказать, какой из них был решающим в конкретной ситуации.

Как, например, получается, что некий человек с глубочайшим убеждением отстаивает совершенно бредовые идеи? Как это возможно? Вот и общество в России сейчас очень нездорово. К сожалению, в науке нет пока отработанных подходов к анализу таких социопсихиатрических феноменов. По сути даже для их обсуждения нет надежного научного языка. Его еще предстоит создать. Интуиция подсказывает мне, что прогресс в этой сфере возможно будет как-то связан с развитием исследований в области искусственного интеллекта. Однако, что делать с сегодняшней бедой, к сожалению, пока непонятно».