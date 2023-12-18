Депутат Госдумы Игорь Ананских заявил RTVI, что не имеет никакого отношения к статье в журнале «Юридическая наука: история и современность» о последствиях секса «русских особей женского пола с неграми».

«Это не моя статья. Более того, когда я прочитал ее (мне ночью скинули), у меня волосы зашевелились во всех местах. У меня должна быть статья в этом журнале про семейные ценности, и я был уверен, что вышла моя статья, и поэтому, когда вчера были какие-то новости, я отвечал как раз про это. У меня на руках есть официальные извинения от редакции о том, что я случайно указан [среди авторов], а моя статья выйдет в 10-м номере», — рассказал RTVI Ананских.

По его словам, он потому и комментировал эту статью журналистам, что ожидал выхода своей статьи в том же журнале, но еще не видел ее в печатном виде.

«Когда мне вчера со второй половины дня звонили по поводу этой статьи, я, зная, что у меня статья должна выйти, и говорил спокойно про семью как ячейку общества. А оказалось, что это как-то, блин… Потом когда я понял, что это какая-то ошибка, я попросил, мне нашли ночью эту статью, я говорю — я в шоке просто. Я точно не имею никакого отношения к ней», — сказал депутат.

Ананских сообщил, что инициативы по изменению законодательства, которые он готовит и о которых упоминал в комментарии изданию «Подъем», связаны с развитием семьи как основы общества. «Моя статья и должна быть как раз об этом», — заключил он.

О чем статья

Статья «Российская семья как основа отечественной государственности», среди авторов которой указан Игорь Ананских, вышла в девятом номере петербургского журнала «Юридическая наука: история и современность». В ней предлагается «дополнить статьи УК о преступлениях против половой свободы», в частности, пунктом о «сношении нормальным половым путем». В ней есть также призыв запрещать брак женщинам по итогам медосмотра, если у них «добрачная половая жизнь, венерические заболевания, аборты резко снизили репродуктивные возможности».

В статье рассуждается о том, что «русская семья стала объектом гибридной войны коллективного Запада», и приводятся различные ненаучные концепции, связанные с в том числе с религией, мифологией и лженауками. Вот некоторые из них:

на Земле есть люди, «сотворенные по образу и подобию Божьему», и есть «зверолюди, созданные с помощью космических генных технологий»;

«сексуальная связь женщины с первым партнером меняет ее родовую генетику, наиболее ярко

это выражается при изнасиловании белых девственниц инородцами» (это объясняют в статье «эффектом телегонии», которую в РАН называют лженаукой);

это выражается при изнасиловании белых девственниц инородцами» (это объясняют в статье «эффектом телегонии», которую в РАН называют лженаукой); после полового акта сперматозоиды «собираются в головном и спинном мозге» женщины, и когда впоследствии ее пытается оплодотворить другой партнер, «сидевшие в засаде» сперматозоиды предыдущего мужчины устремляются к яйцеклетке, в результате чего ребенок рождается от него, а не от нового партнера;

дочь матери-одиночки по своему воспитанию «уже готовая шлюха», а сын матери-одиночки «психологически сразу подвластен своей жене» и не представляет собой «мужчину-самца» — а это приводит к женским изменам.

Авторами статьи, кроме «ошибочно указанного» депутата Ананских, значатся два доктора юридических наук, генерал-лейтенант запаса ФСБ и гендиректор клинического санатория.