В петербургском журнале «Юридическая наука: история и современность» вышла статья о «сатанистской сущности феминизма», проникновении сперматозоидов в женский мозг и невозможности родить «нормальных» детей после связи с представителем другой расы или нации. В списке авторов — пять человек, включая депутата Госдумы Игоря Ананских. RTVI приводит цитаты из этого материала.

Почему государству пора озаботиться половой жизнью россиян

«В современных условиях русское население сокращается, что грозит существованию самой России. Семья в России превратилась в объект уничтожения гибридной войны. Основное предназначение мужчины и женщины — потомство, дети, семья. Русская нация периода Российской империи всегда славилась многодетностью.

Семья в России исторически рассматривалась как определяющая социальная ценность. Русская женщина восстанавливала демографический потенциал России после войн, революций, эпидемий, голодоморов. Мужчины уходили на войну, и всю Россию держала на себе русская женщина.

В современной России русская семья стала объектом гибридной войны коллективного Запада, который делает все для того, чтобы русская женщина в плане сохранения семьи и деторождения становилась на сторону врагов Отечества»

Причины низкой «размножаемости» русской женщины

«С одной стороны, русская женщина наряду с мужем тянет на себе Россию, работает, в то время как женщины иных племен часто только размножаются. С другой стороны, сама женщина превратилась в объект нравственной деградации. Демократические реформы в России превратили учреждения культуры в мощнейший механизм нравственной и политической деградации населения, прежде всего молодежи.

На население обрушилась “вакханалия шутовства, высмеивания, глумления над всем, что нравственно, интимно, требует к себе предельно бережного отношения”. Она “захлестнула мутным потоком всё общество, помутила его мозги и стала размывать тот и так тонкий слой нравственности, который такими трудами нарабатывался новорожденной советской культурой”.

Резкое снижение рождаемости усугубляется нехваткой мужчин для создания семьи. Одновременно США и коллективный Запад объявили программу уничтожения русского населения. Современный демократический мир ненавидит русских и требует их массового убийства».

Об опасности феминизма

«Первой феминисткой была демоница Лилит, жена Адама- Архидемона. Именно демоница Лилит потребовала полнейшей свободы от Адама —Архидемона. <…> Из ипостаси Божией Матери Царицы небесной, из хранительницы домашнего очага, верной супруги и добродетельной матери, русская женщина в 90-е годы XX века превратилась в последовательницу демоницы Лилит, жены Адама изначального. Уйдя в услужение демоницы Лилит, она разрушает семью, уничтожает детей и рушит Российскую Державу при поддержке общества того периода, демонстрирующего равнодушие и к матери, и к ее детям»

О зверях и людях

«Многочисленные специалисты в области православия говорят о наличии на планете Земля разных видов людей. Есть люди, сотворенные по образу и подобию Божьему. Есть зверолюди; человек-зверь. <…> По мнению различных авторов и источников, на планете Земля живут люди двух основных видов: «люди Земли», созданные по образу и подобию Божьему, и люди, созданные «из праха земного» с помощью космических генных технологий.

Первые — люди Бога, созидатели — руководствуются высокими нравственными принципами. Их ценности: мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы.

Другой вид, землеродные изделия; генно-модифицированные существа; биологический искусственный интеллект. Их ценности: война, убийства, террор, революции, публичные дома, педофилия, людоедство, наркомания, уничтожение системы жизнеобеспечения космического корабля “планета Земля” и т.п.»

О телегонии и «белых девственницах»

«Телегония не имеет официального статуса науки. Но об эффекте телегонии знают специалисты в области генетики. По их словам, генетический материал самого первого самца, попадая в организм самки, возможно, изменяет сам его генотип. В дальнейшем ее яйцеклетки формируются уже, так сказать, с учетом “поправки”. И если первый самец окажется доминирующим, потомство может походить на него, а не на основного производителя. Сексуальная связь женщины с первым партнером меняет ее родовую генетику. Наиболее ярко это выражается при изнасиловании белых девственниц инородцами»

О последствиях олимпиад и фестивалей

«Наглядным примером последствий секса с инородческими сексуальными партнерами могут служить многочисленные международные фестивали, спортивные олимпиады, когда русские особи женского пола отдавались неграм. В последующем, имея белого мужа, такие женщины стали рожать от белых, генетически здоровых СВОИХ мужей, детей “ни в мать, ни в отца, а в черного и дебильного молодца”. Причиной появления этих “молодцов” была генетическая мутация хромосомной цепочки».

О поправках в УК России

«Уголовное законодательство не предусматривает ответственности за изнасилование девственницы инородцем, в результате чего она уже не сможет продлить род своей расы и нации. На наш взгляд, требуется дополнение к элементам нормальных половых отношений в обществе. К ним относятся:

1) разнополость партнеров;

2) добровольность;

3) вступление в связь по достижении партнерами соответствующего возрастного

порога половой зрелости;

4) отсутствие близкого родства половых партнеров;

5) сношение нормальным половым путем»

О традиционной ценности женской девственности

«Существовали сельские обычаи обмазывать ворота “падших” девушек дегтем и сечь блудниц у позорного столба. “Ведь что ни говори, а пресловутая девственность, о которой сегодня мужчины и не вспоминают и от которой юные девушки порой спешат поскорее избавиться, была в цене на протяжении веков”. Особенно целомудрие ценилось у дворян, которые стремились продлить именно свою ДНК и свой род. Вот почему дворянин, женившийся на девственнице, дарил ей четверть своего состояния. <…> О влиянии девственности на семейную жизнь знают врачи. Медики пришли к выводу о влиянии спермы на состав крови мужа и жены. По их мнению, “супруги, долгое время прожившие вместе, подходят друг другу в качестве доноров даже лучше, чем кровные родственники. Некоторые ученые объясняют это тем, что мужская сперма и впрямь меняет женский генотип, приближая его к генотипу мужчины”».

О засаде сперматозоидов в женском мозге

«Большое распространение в России получил добрачный секс, уничтожающий Женщину. Как правило, девы до вступления в официальный брак познают различное количество мужчин. А вот здесь возникает целый комплекс проблем. Прежде всего, след от каждого мужчины, побывавшего в организме женщины, остается у нее навсегда на биологическом (сперма) либо волновом уровне (при наличии презерватива). Каждый мужчина, вливший сперматозоиды в женский организм, навсегда остается в нем.

По мнению американских ученых, “сперма состоит из живых клеток. Когда она попадает в вас, сперматозоиды плывут и плывут, пока не врежутся в стену, после чего цепляются и зарываются в плоть”. Американцы исследовали все пути поступления спермы в женский организм. “Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Там они проникают глубже. Они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге”.

Соответственно, на момент оплодотворения яйцеклетки все “сидевшие в засаде” сперматозоиды устремляются туда. В результате ребенок рождается не от мужчины, способствовавшего оплодотворению, а от всех предшественников. От этого дети получаются больными. В России, во всяком случае в ее Европейской части, практически исчез славянский генотип у молодежи, что является следствием добрачной половой жизни русских женщин с интернационалом мужчин».

О сексе до свадьбы

«Американские ученые-психологи в результате многолетних исследований пришли к выводу, что секс до свадьбы портит семейную жизнь Исследователи опросили 2000 супружеских пар. Оказалось, что длительное воздержание от секса на стадии встреч способствует появлению того чувства, что называется любовью. В результате “те, кто не спешил с этим делом, в итоге сильно привязались друг к другу. А пары, у которых не осталось секретов уже после первых свиданий, получили серьёзные проблемы в интимной сфере”.

Половой акт сопровождается значительным расходованием жизненной энергии. Чтобы мужчина “не помер на женщине”, природа включила механизм отторжения малознакомого сексуального партнера. Не зная этого, девы часто пребывают в недоумении: “Я с ним вступила в интимные отношения, а он больше не захотел со мной встречаться”.

Вполне естественно, что добрачная половая жизнь сопровождалась внеплановой беременностью; нежеланием рожать; абортами. Началось массовое уничтожение эмбрионов в “жилище Бога», в женской матке, что привело к снижению рождаемости. По мнению экспертов, уничтожение детей в зародыше являлось в 90-е годы государственной программой, выполняемой Минздравом РФ»

О мечтах проституток и «добрачных женщинах»

«По сути дела, в России идет война против русской женщины. Именно русской, ибо только русские потеряли свои традиции, культуру, культ женщины. У народов Кавказа, у мусульман сохраняются жесткие позиции в отношении положения и роли женщины.

Одной из форм гибридной войны по уничтожению женского населения России является проституция. Кстати, “путаны” — это ведьмы из свиты Дьявола, предназначение которых уничтожение рода человеческого. <…> Кстати, напомним любителям ночных клубов, что извивания женщины вокруг шеста — это элементы сатанизма.

Демократия породила оральный секс. Оказывается, бог и здесь защитил людей. Оральный секс способствует раковым заболеваниям горла и ротовой полости. Вирус передается именно во время орального секса.

Каждая проститутка мечтает выйти замуж. Хотя по состоянию организма она несет угрозу мужу, семье, ребенку, государству. Эксперты пришли к выводу, что “девушки — добрачные женщины”, особенно из числа многочисленных проституток, сегодня часто дарят своим “законным любимым” СКРЫТЫЕ плоды добрачных половых связей, — наркоманов, токсикоманов, гомосексуалистов или ПСИХИЧЕСКИ НЕПОЛНОЦЕННЫХ, БЕСНОВАТЫХ детей.

Чем больше у женщины добрачных сексуальных связей с разными мужчинами, тем сильнее засорена ими ее хромосомная цепочка и тем меньше у нее шансов родить любимому генетически его детей. Таким образом, значительная часть женского населения России до вступления в брак проходит добрачный секс, притоны, проституцию, венерические заболевания, формирует в себе особую жестокость по отношению к мужу и собственным детям»

О запрете на брак с женщинами по итогам медосмотра

«Чтобы было меньше больных детей, надо проводить медицинское обследование вступающих в брак. И настойчиво рекомендовать тем женщинам, кто по состоянию здоровья и предшествующей половой жизни уже не сможет рожать здоровых детей, воздержаться от беременности.

Необходимо выявлять у вступающих в брак все болезни, которые могут препятствовать рождению здорового потомства. Это правило должно особо касаться лиц женского пола. Речь идет не только о выявлении имеющихся, вылеченных или недолеченных венерических заболеваниях и инфекциях, передающихся половым путем. Важна и информация о сделанных ранее абортах, выкидышах, родах, о которых может не знать партнер-мужчина.

Статью 14 “Обстоятельства, препятствующие заключению брака”, закрепляющую запрет на заключение брака, необходимо дополнить словами: “Не допускается заключение брака с женщиной, у которой добрачная половая жизнь, венерические заболевания, аборты резко снизили репродуктивные возможности”»

«Уже готовая шлюха»: о детях матерей-одиночек

«Воспитание ребенка “мамой-одиночкой” гробит и мальчиков, и девочек. Девочка не видит роли мужчины в семье. Девочка наблюдает периодическую смену половых партнеров у мамы. В результате вступая в брачный возраст, такая “девочка” по своему воспитанию уже готовая шлюха. Она не сможет быть «верной супругой и добродетельной матерью. Как показывает статистика, из таких “девочек” редко становятся хорошие жены.

Не лучше обстоит дело и с мальчиком. Он растет под “маминым прессом”. Он повинуется маме-женщине, не видя примера мужского поведения в семье. Вступив в брак, он психологически сразу подвластен своей жене. А секс в значительной мере связан с психологией мужчины, самца. Женщине хочется иметь рядом с собой не только мужчину-самца, но и мужчину по характеру в семье. Отсутствие такого мужчины в своей семье заставляет ее искать такого мужчину на стороне, что ведет к супружеским изменам»

О гибридной войне против российской семьи

«На наш взгляд, причина деградации института брака и распада семьи кроется в том, что семья в России является объектом гибридной войны со стороны Запада и пятой колонны внутри России.

В России после госпереворота 1991 г. был установлен политический режим оккупации. Победитель, США, создал свой механизм государственной власти на оккупированной территории России;, сформировал для России свою политическую, культурную бизнес-элиту, разработал законодательство для России. В результате весь политический режим со всеми его государственно-правовыми атрибутами был направлен на уничтожение “самого непокорного” русского населения.

Русские мужчины и русские женщины принялись в массовом порядке уничтожать человеческие зародыши в “жилище Бога” — в женской матке. Ибо жизнь человека “по образу и подобию Божьему” зарождается именно там»

«Мы всегда продвигали культ семьи»

Являющийся соавтором статьи депутат Госдумы Игорь Ананских (входит в думский комитет по энергетике) в комментарии изданию «Подъем» объяснил появление статьи актуальностью «продвижения культа семьи».

«Семья — это ячейка общества. В семье формируется сознание подрастающего поколения. В принципе, и статья о том, что мы, русская нация, российская, мы всегда продвигали культ семьи как первичной ячейки общества», — сказал парламентарий.

Депутат заявил, что уже готовит инициативы по изменению законодательства о семье по темам, которые затрагивались в статье. О каких именно поправках идет речь, Ананских не уточнил. В публикации, в частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс в части преступлений против половой свободы.

Журнал «Юридическая наука: история и современность» издается Фондом поддержки науки и образования в области правоохранительной деятельности «Университет» и, как говорится в аннотации, «публикует научные статьи и материалы различной юридико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, актуальности, фундаментальности и аргументации выводов».

В редакционный совет входят председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, председатель Ассоциации юристов России и экс-премьер России Сергей Степашин, член Центризбиркома Борис Эбзеев и другие.

Сообщество «Диссернет», которое занимается поиском плагиата в научных работах, квалифицирует этот журнал как имеющий «грубые нарушения» — в частности, не менее 22 статей с «неоформленными заимствованиями» и не менее двух статей «с загадочным авторством».