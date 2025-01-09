Банк «Открытие» присоединился к БМ-Банку (бывший Банк Москвы, входит в группу ВТБ) и прекратил свою работу на финансовом рынке. Об этом говорится на сайте организации, соответствующая запись также появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Согласно выписке, банк «Открытие» прекратил деятельность с 1 января 2025 года в результате реорганизации. Большая часть отделений «Открытия» продолжила работать под брендом ВТБ, сообщил член правления последнего Руслан Еременко.

Клиенты, которые не перешли в ВТБ до конца минувшего года, автоматически стали клиентами БМ-Банка до его присоединения к ВТБ. Это должно произойти до конца 2025 года.

«Все средства на их счетах сохраняются, просто клиенты “Открытия” становятся клиентами БМ-банка. Потом, когда БМ-банк присоединится к ВТБ, они тоже станут клиентами ВТБ. Воспользоваться своими деньгами клиенты смогут в любой момент, когда сочтут необходимым», — объяснял бывший глава «Открытия» Михаил Алексеев.

В ВТБ передан весь объем розничных кредитов (ипотека, автокредиты, кредиты наличными) — 770 млрд рублей и практически весь объем средств клиентов — 940 млрд рублей, сообщил Алексеев.

Его полномочия как президента — председателя правления банка «Открытие» закончились 31 декабря по решению совета директоров. Из банка также ушли два заместителя председателя и три члена правления банка, их имена не раскрываются.

ВТБ приобрел банк «Открытие» в декабре 2022 года, сумма сделки составила 340 млрд рублей. Изначально планировалось, что «Открытие» сдаст лицензию в 2024 году и добровольно ликвидируется, но затем было решено присоединить его к БМ-банку.