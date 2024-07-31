Банк Японии второй раз за почти 20 лет повысил базовую процентную ставку и обнародовал планы сократить вдвое покупки облигаций, подчеркнув свою решимость нормализовать денежно-кредитную политику, сообщает Bloomberg.

Согласно выпущенному 31 июля заявлению, Банк Японии повысил процентную ставку с 0-0,1% до 0,25% и заявил, что сократит ежемесячный темп покупки облигаций вдвое — до примерно 3 триллионов иен ($19,9 млрд) к первому кварталу 2026 года.

Иена укрепилась более чем на 1,5% по отношению к доллару, а акции выросли после этого решения. На протяжении многих лет Центробанк Японии проводил сверхмягкую политику, в том числе последним в мире удерживал держал отрицательную процентную ставку до марта.

Хотя процентная ставка Банка Японии остается низкой по мировым стандартам, сейчас она находится на самом высоком уровне с декабря 2008 года. «Это, должно быть, один из самых агрессивных шагов Банка Японии, учитывая, насколько низкий стандарт он установил», — сказал Чару Чанана, глава валютной стратегии Saxo Capital Markets.

Планируя сократить покупку облигаций, Банк Японии вступает на путь ужесточения политики после того, как в результате длительного периода покупки активов на его балансе оказалось более половины выпущенных облигаций страны, а еще большую долю рынка занимают облигации со сроком погашения 10 лет и менее.

«Я думаю, что вероятность очередного повышения ставки в этом году — возможно, в октябре или декабре — возросла», — говорит Ацуши Такеда, главный экономист Исследовательского института Иточу

В обновленном квартальном прогнозе инфляции Банк Японии указывает рост цен на уровне около 2% в течение всего периода до марта 2027 года. Прогноз на текущий финансовый год, заканчивающийся в марте 2025 года, был снижен с 2,8% до 2,5% с учетом возобновления государственных энергетических субсидий.

Инфляция стала основной причиной падения уровня одобрения кабинета премьер-министра Фумио Кисиды. Стоимость жизни в Японии в течение более двух лет росла темпами, совпадающими или превышающими целевой показатель Банка Японии в 2%, что побудило жителей страны ужесточать свои бюджеты. Потребительские расходы падали каждый квартал в течение 12 месяцев по март 2024 года.

Неясно, как японские домохозяйства, взявшие на себя жилищные кредиты, отреагируют на перспективу потенциально более высоких платежей: согласно правительственному отчету, около 70% кредитов привязаны к плавающей ставке, отмечает Bloomberg.