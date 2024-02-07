Башкирский депутат Салават Харасов озвучил предложение «отдельных врачей» регистрировать браки только при наличии справки о генетической совместимости жениха и невесты, передает «РБК Уфа». В Госсобрании (парламенте) региона заявили, что о введении обязательного теста речи нет.

«Предложение было от отдельных врачей, просто я задумался, насколько это будет правильно и этично — всех, кто собирается заключить брак, попросить предоставить в ЗАГС справку, что молодой человек и девушка совместимы генетически, чтобы у них рождались здоровые дети. Обязать. И без этого их не расписывать», — сказал Харасов на заседании возглавляемого им комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов.

Министр семьи, труда и соцзащиты республики Ленара Иванова, которая также участвовала в заседании, назвала идею «фашизмом».

«Какой-то фашизм вообще. Тут немножко на грани фола. Хотя я вас понимаю, мне тоже очень хочется, чтобы рождались здоровые дети. Но это прям Спарта», — высказалась она.

Иванова признала, что существует проблема здоровья рождающихся детей, но, по ее мнению, такие идеи приводят к стрессам у родителей, которые скажутся на их потомстве.

Позднее спикер Госсобрания Константин Толкачев сообщил, что такое предложение в парламенте не обсуждается. «Депутатам поступает много самых разных предложений, но это не значит, что все они идут в работу. О введении обязательной генетической экспертизы как условии заключения брака речь, конечно же, не идет. Законодатели не могут определять, кому появляться на свет, кому — нет», — процитировала его пресс-служба.

Толкачев подчеркнул, что при нынешнем активном развитии медицины «каждый ребенок имеет право не только на жизнь, но и на здоровую, счастливую жизнь». Он также отметил, что взрослые люди имею право самостоятельно решать, с кем и когда им заводить детей.