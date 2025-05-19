С начала проведения военной операции Следственный комитет России установил гибель более 620 мирных жителей в результате обстрелов территории страны со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин на Петербургском международном юридическом форуме.

«По данным следствия, в результате обстрелов российской территории установлена гибель 621 мирного жителя, из них 38 детей, не менее 3 217 лиц получили ранения различной степени тяжести, в том числе 249 несовершеннолетних», — сказал он.

Кроме того, не менее 3217 человек получили ранения различной степени тяжести, включая 249 несовершеннолетних.

«К настоящему времени по данным фактам Следственным комитетом возбуждено более 3 тыс. уголовных дел»,— сказал глава ведомства.

По словам Бастрыкина, наибольшее количество атак зафиксировано в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областях, Краснодарском крае, а также в Крыму и Севастополе.

Председатель СК также рассказал, что завершено расследование 432 уголовных дел, по которым состоялись 408 приговоров в отношении 547 украинских солдат и наемников — они получили сроки от 8,5 до 29 лет, а 62 из них пожизненно лишены свободы.

Бастрыкин также назвал сумму ущерба, причиненного ударами Украины по гражданским объектам — она составляет 500 млрд рублей.

XIII Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит с 19 по 21 мая. Форум проводится Министерством юстиции России и Росконгрессом. Как и в предыдущие годы, он проходит на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.