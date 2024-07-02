Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России на заседании 10 июля рассмотрит вопрос о заведении уголовного дела против председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты. С такой просьбой к коллегии обратился глава Следственного комитета (СК) страны Александр Бастрыкин, сообщается на официальном сайте коллегии.

В публикации уточняется, что рассмотрение представления главы СКР «о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Солнцевского районного суда г. Москвы Матеты Артема Игоревича» будет проводиться по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»), ч. 3 ст. 30 УК («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»).

Артем Матета родился в 1982 году. В ноябре 2021 года он занял должность председателя Солнцевского районного суда Москвы в соответствии с указом президента России. Ему присужден четвертый квалификационный класс, сообщает РБК.

Как отмечает ТАСС, до этого назначения Матета занимал должность председателя в Ногинском городском суде Московской области, а затем перешел на работу в Московский областной суд.

Помимо Матеты, Бастрыкин также обратился к ВККС с просьбой рассмотреть возможность помещения под арест бывшего председателя Советского районного суда в Ростове-на-Дону Елены Коблевой. Этот вопрос планируется рассмотреть в рамках заседания, которое назначено на 8 июля.

В отношении Коблевой в мае было возбуждено уголовное дело о получении взятки в размере 500 тысяч рублей. По версии следствия, эта сумма предназначалась в качестве платы за отмену решения мирового судьи.