Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело на блогера Сергея Косенко, который бросил новорожденного ребенка в сугроб и опубликовавшего видео в соцсетях. Об этом говорится на сайте ведомства.

В СК отметили, что поручение дано «в связи с обращением представителей государственных органов и общественных институтов».

Дело будет возбуждено «по факту совершения противоправных действий в отношении новорожденного ребенка».

«Следователям поручено инициировать перед компетентными ведомствами вопросы о выдаче Косенко российским правоохранительным органам и проведении проверки на предмет соблюдения им налогового законодательства», — отметили в ведомстве.

На аккаунт 36-летнего Сергея Костенко в Instagram* подписаны 6,9 млн человек. Видео с брошенным в снег ребенком было опубликовано на его странице 7 января и за сутки набрало более 10 тыс. комментариев, многие пользователи раскритиковали поступок блогера.

Накануне глава комитета Госдумы по делам материнства, отцовства и детства Нина Останина написала в своем телеграм-канале, что намерена обратиться в СК по поводу видео, на котором блогер Сергей Косенко бросает, как предполагается, двухмесячного сына в сугроб.

«Блогеру-миллионнику Сергею Косенко грозят серьезные последствия за очередную попытку снять хайповое видео. <…> Считаю поступок Косенко не просто безнравственным, но и преступным, и буду обращаться в СК РФ с соответствующим заявлением», — сообщила Останина.

На видео Костенко также отреагировала глава Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

«Возникает два вопроса. Первый — здоровье и безопасность ребенка. Второй — видео явно постановочное. Тот, кто это придумал, не осознал, что оно бьет по общечеловеческим ценностям и разрушает идеалы трепетного отношения к ребенку со времен рождения младенца Иисуса, которое мы видим на полотнах великих мастеров прошлого и по сей день на рождественских композициях», — написала она в телеграм-канале.

По словам Мизулиной, последнее время создатели контента ради хайпа готовы на все, не задумываясь об ответственности перед аудиторией.

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