По итогам встречи с представителями киноиндустрии 28 апреля председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин предложил создать совет по культуре при СКР. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства.

На встрече обсуждались вопросы влияния кино на молодое поколение, а также необходимость создания качественных исторических фильмов: об истории Великой Отечественной войны, проведении специальной военной операции и ее участниках, а также о других исторических событиях и датах.

В рамках совета по культуре при СКР планируется выстроить диалог между правоохранителями, представителями культуры и общественных организаций, уточнили в ведомстве.

«Такое взаимодействие позволит выработать совместные решения, которые будут учитываться при создании произведений культуры, ориентированных на молодежь и способствующих формированию патриотизма, активной гражданской позиции, традиционных духовно-нравственных ценностей», — говорится в сообщении.

Накануне 28 апреля Бастрыкин провел совещание с представителями кино и теле индустрии, в ходе которого обратил внимание на «важности правильной интерпретации исторических событий на телеэкране, не допуская их искажения». По словам главы ведомства, молодежь должна знать о подвигах и самоотверженности современных героев — участников СВО.

В начале апреля в интервью ТАСС Бастрыкин уже призывал больше снимать фильмов об участниках специальной военной операции. В период Великой Отечественной войны было снято 190 кинокартин, многие из которых «живы до сих пор», добавил он. По словам главы СК, «молодежи нужны примеры тех, у кого учиться героизму и самоотверженности».