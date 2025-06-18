Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генпрокурору Игорю Краснову с просьбой разобраться в ситуации с дочерью многоженца Ивана Сухова. Последняя в эфире Первого канала обвинила своего отца в домогательствах, когда ей было 14 лет.

Копии документов имеются в распоряжении RTVI. В обращении к генпрокурору Останина отметила, что несовершеннолетняя дочь Сухова, «пропагандирующего многоженство гражданина Российской Федерации и многодетного отца», пожаловалась на сексуальные домогательства в свой адрес.

Глава комитета подчеркнула, что бездействие органов профилактики в этом случае недопустимо. Она попросила Краснова провести проверку и оценить своевременность, а также эффективность профилактической работы с семьей и, в случае выявления нарушений законодательства, принять необходимые меры.

Останина попросила главу СКР взять дело под личный контроль и провести проверку в соответствии с Уголовным кодексом России.

11 июня детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила ТАСС, что после того, как дочь «православного многоженца» Ивана Сухова в эфире Первого канала сообщила о домогательствах со стороны отца, следователи начали проверку. При этом она подчеркнула, что заявление девочка не писала. Ярославская отметила, что претензий к Сухову не было — он был женат на одной женщине, остальные жили с ним добровольно, все документы были в порядке.

В 2024 году Сухов рассказал о своем многоженстве и жизни с 14 детьми в трехкомнатной квартире. Он рассказывал, что на семью он тратит 75 тыс. рублей в месяц, все решения принимает единолично, а детей воспитывает в строгости. По его словам, они не ходят в школу и учатся дома. Мужчина отметил, что впервые стал отцом в 16 лет и поставил себе цель зачать не менее 50 детей.

В июне 2025 года одна из его дочерей, 19-летняя Анна, выступила на Первом канале и прошла детектор лжи. Она заявила, что отец к ней приставал дважды — когда ей было 14 и 15 лет, а мать якобы ничего не знала об этом. Полиграфолог Роман Устюжанин позже заявил, что «все, что входит в статью 135 [о развратных действиях в отношении несовершеннолетних], вот поверьте мне, все там было от А до Б».

«Она не придумала ничего. Она даже недоговаривает», — сказал он.

Сухов рассказал РЕН-ТВ, что журналисты манипулируют его дочерью ради выгоды и резонанса. Мужчина подчеркнул, что не совершал никаких противоправных действий в отношении девушки. По его словам, сейчас достаточно показаний ребенка, чтобы завести дело без доказательств.

17 июня адвокат дочери Сухова Юлия Вербицкая-Линник сообщила «МК», что ее подзащитная обратилась в правоохранительные органы и заявила, что отец в ее отношении совершал «развратные действия, в том числе насильственного характера, в период, когда девочке не было 16 лет, то есть она в силу возраста находилась в заведомо беспомощном состоянии». По ее словам, девочка планирует также встретиться по поводу этой ситуации с патриархом Кириллом.

Адвокат также заявила, что с заявлением на Сухова к правоохранителям обратилась «еще одна беглянка» Юлия Дубилина, которую, по ее словам, «удерживали против воли и обманом получили причитающийся ей материнский капитал в обмен на непригодную к проживанию комнату в общежитии во Владимирской области».