После слов дочери многоженца Ивана Сухова, которая в эфире Первого канала заявила о домогательствах со стороны отца, начата проверка. Об этом ТАСС рассказала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Ярославская пояснила, что заявление его дочь не написала.

«Она публично это заявила, но заявления в правоохранительные органы не написала», — пояснила омбудсмен.

При этом, по ее словам, Следственный комитет все равно начал проверку. Омбудсмен подчеркнула, что заявление дочери является криминалом, тяжкой статьей.

«Я жду, держу руку на пульсе», — добавила Ярославская.

Иван Сухов в 2024 году дал резонансное интервью о своем многоженстве и жизнью с 14 детьми в трехкомнатной квартире. По словам Ярославской, ранее, с точки зрения законодательства не было вопросов — документы были в норме, имелись свидетельства о рождении, паспорта. Сухов был женат на одной женщине, остальные жили с ним добровольно, отмечает агентство.

Сбежавшую дочь Сухова накануне в эфире Первого канала проверили на детекторе лжи. После процедуры эксперт сказал, что не хочет детализировать все, что происходило с девушкой в детстве, но косвенно подтвердил правдивость слов.

«Все, что входит в статью 135, вот поверьте мне, все там было от А до Б. Абсолютно. Ей было тяжело говорить, но то, что она говорила, это полностью вся правда. Она не придумала ничего. Она даже недоговаривает», — заявил профайлер и полиграфолог Роман Устюжанин.

Адвокат Сухова после этого сообщил, что не может больше находиться в зале и «в целях защиты доверителя он считает необходимым покинуть студию» и защищать многоженца в установленном законом порядке.

Иван Сухов родился во Владимирской области. Мужчина говорил, что на семью он тратит 75 тысяч рублей в месяц и все решения принимает единолично. Детей, по словам Сухова, он воспитывает в строгости, они не ходят в школу, а учатся дома. Кроме того, мужчина говорил, что впервые стал отцом в 16 лет и поставил себе цель зачать не менее 50 детей.