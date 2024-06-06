Неизвестный открыл стрельбу из автомата по прохожим в районе метро «Кунцево» на западе Москвы, один человек убит, сообщают телеграм-каналы Baza и «112». Позже информацию подтвердили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«На ул. Алексея Свиридова обнаружено тело мужчины 1989 г.р. с признаками насильственной смерти в виде огнестрельных ранений», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура взяла под контроль решение о возбуждении уголовного дела по факту убийства, а также установление лица, его совершившего.

В МВД сообщили РИА Новости, что инцидент со стрельбой в Москве, по предварительным данным, был заказным убийством.

Возбуждено дело ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение и ношение огнестрельного орудия и боеприпасов к нему»), передает пресс-служба ГУ СК по Москве.

«На месте полиция, стрелок пока не задержан», — пишет Baza.

По информации «112», мужчина несколько раз выстрелил в мужчину из Сайги и скрылся с места происшествия. Что стало причиной конфликта неизвестно.

По данным телеграм-канала, стрелок выслеживал конкретного человека, выбрал момент и произвел несколько выстрелов.

«Киллер скрылся во дворах. Объявлен план «Перехват». По тревоге подняты дополнительные силы полиции», — пишет «112».