Ректора Балтийского федерального университета им. Канта (БФУ) Александра Федорова задержали по подозрению в получении взятки, пишут телеграм-каналы Baza, Mash и Shot. Информацию о задержании подтвердил изданию «Новый Калининград» директор PR-офиса вуза Александр Вишняков.

«За комментариями по вопросу следственных действий в его отношении просим обращаться в правоохранительные органы. Все подразделения и службы Балтийского федерального университета работают в штатном режиме. На ходе приемной кампании происходящее не скажется», — пояснил Вишняков.

В вузе добавили, что в ближайшее время Минобрнауки назначит временно исполняющего обязанности ректора. В то же время президент БФУ Андрей Клемешев в разговоре с RTVI заявил, что «пока никакой официальной информации до нас [университета] не доведено».

По данным Baza, сумма взятки составила более 600 тыс. руб., по данным Shot, — около 700 тыс. руб. Телеграм-каналы также публикуют фотографию, на которой якобы запечатлен Федоров, рядом с которым на столе разложено большое количество пятитысячных купюр.

Вишняков подтвердил, что мужчина на распространяемом фото — это действительно Федоров.

Местное издание Klops.ru со ссылкой на сотрудников университета пишет, что в БФУ работает Следственный комитет, силовики пришли в корпус на улице Невского в Калининграде. В региональных управлениях СК и ФСБ изданию не стали комментировать информацию о задержании ректора.

БФУ — крупнейший университет Калининградской области и один из 10 федеральных вузов России. Александр Федоров занимал должность ректора БФУ с 2019 года: сначала он был исполняющим обязанности, а 16 июля 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о назначении Федорова ректором БФУ сроком на пять лет.

До БФУ Федоров успел поработать в Нижегородском и Волжском университетах. Так, в период с 1999 года по 2009 год он занимал разные должности — от ассистента кафедры истории России до проректора по науке — в Нижегородском государственном педагогическом университете.

Затем с 2009 по 2011 годы работал на посту исполняющего обязанности ректора Волжского государственного инженерно-педагогического университета, а в 2011-2019 годы вернулся в Нижегородский вуз и занимал там должности первого проректора и ректора.