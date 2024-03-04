В Брянской области задержали участника военной операции на Украине по подозрению в диверсии на железной дороге, пишет Baza. По информации телеграм-канала, следователям удалось вычислить его по прожженной куртке, мужчина признал свою вину.

Инцидент, легший в основу уголовного дела, произошел 25 февраля на перегоне станций Чернец — Полпинская, пишет Baza. По данным телеграм-канала, неизвестные подожгли релейный шкаф и трансформаторную подстанцию. На следующий день полицейские обнаружили рядом с местом происшествия зимнюю куртку с прожженными рукавами.

Благодаря сохранившимся на куртке следам ДНК специалистам удалось вычислить предполагаемого поджигателя, утверждает Baza. Канал пишет, что им оказался 21-летний уроженец поселка Климово Николай. В 2022 году он был осужден по нескольким статьям, а в начале 2023-го подписал контракт с Минобороны и отправился в зону боевых действий на Украине в составе отряда «Шторм». Там он находился до ноября 2023 года, после чего «был помилован», сообщает телеграм-канал.

Как указывает Baza, Николай признался в поджоге и заявил, что получил за это 40 тыс. рублей от неизвестных. Вместе с ним в диверсии участвовал 16-летний учащийся Брянского транспортного техникума, говорится в публикации. Он также задержан, пишет телеграм-канал.

По версии следствия, 3 марта Николай планировал совершить еще один поджог рядом со станцией Красный Профинтерн, добавляет Baza.

* внесено Минюстом России в реестр иноагентов