В приграничных регионах России, в том числе в Белгородской, Ростовской и Воронежской областях, правоохранители разыскивают 57-летнего младшего сержанта Юрия Г., подозреваемого в убийстве шестерых сослуживцев в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на данные полицейских.

Baza утверждает, что инцидент произошел 4 мая — Юрий Г. якобы расстрелял военнослужащих гаубичного артиллерийского дивизиона в ДНР, после чего скрылся.

В этот день в телеграм-канале «Проект Барс» появилась фотография мужчины в камуфляже. В публикациях ниже автор канала рассказал, что «это, ориентировочно, животное расстреляло сейчас *****, *****, управление артиллерийского дивизиона, *****, с оружием где-то в районе Александровки, ***** его, *****, спряталось, *****. Возможно, будет пытаться перейти, *****, на ту сторону [украинскую]».

«Проект Барс» также призвал «принять меры к задержанию» и посоветовал быть «осторожнее», поскольку, по его данным, у мужчины при себе оружие.

О том, что у военнослужащего может быть при себе автомат АК-12 с глушителем и боекомплектом, писал и телеграм-канал Baza. Аналогичные данные со ссылкой на ориентировку приводит издание 161.RU.

По информации собеседника 161.RU, Юрий Г. — уроженец Харьковской области, но имеет российское гражданство и давно живет в Белгородской области. Кроме того, у мужчины есть жена и ребенок. Как утверждает источник издания, контракт с Минобороны Юрий заключил в конце февраля 2024 года — до этого он якобы отбывал срок в колонии.

Источник 161.RU не исключает, что Юрий Г. может перемещаться по югу России. По словам собеседника портала, ориентировки на военнослужащего разослали по нескольким регионам. При этом официальных комментариев от силовиков по этому поводу получить пока не удалось.

Как отмечает 161.RU, мужчина может попытаться скрыться в Харьковской области, куда ему проще всего добраться из Ростовской области через границу с Луганской и Донецкой Народными Республиками.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что подозреваемого зовут Юрий Галушко. Авторам канала якобы удалось поговорить с его бывшей женой — Натальей Галушко. После беседы с ней «ВЧК-ОГПУ» предположил, что мотивом преступления могла стать ситуация недавно произошедшая с его матерью, проживающей в Харькове: во время обстрела она бежала в подвал и получила травму, на фоне которой у нее произошел инсульт. По информации «ВЧК-ОГПУ», мужчина был привязан к матери и хотел, чтобы она переехала к нему в Россию, но женщина отказывалась.

Бывшая жена Юрия Г. описала его как спокойного и не агрессивного человека, который любил читать. В браке они находились на протяжении 15 лет. По словам Натальи Галушко, он служил срочную службу, работал охранником на заводе Мостовых металлоконструкций, а в армию пошел для того, чтобы заработать деньги на операцию по восстановлению зрения.