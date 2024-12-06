Ученик восьмого класса с ножом атаковал одноклассников в здании филиала школы №94, расположенном в поселке Российском Краснодарского края. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, в результате нападения пострадали четверо детей. «Двое из пострадавших в больнице с колото-резаными ранами. Еще двое получили ушибы (предварительно, они упали, когда убегали из школы)», — пишет Baza.

Мать одной из учениц школы рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости», что нападавшему 14 лет, он учится в 8 «З» классе.

«Дочь говорит, что их закрыли в классе и они теперь пишут контрольную. Хотели поехать ее забрать — она говорит, что класс закрыт. Мальчик, который напал, с ее класса, 8 «З». Знаю, что ребята, которые пострадали не с нашего класса, а мальчик с ножом он не русский», —пояснила женщина.

По словам очевидцев, после нападения школьника задержали сотрудники полиции.

Официальный представитель МВД Краснодара Артем Коноваленко сообщил Комсомольской правде — Кубань», что по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.