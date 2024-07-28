Заместитель начальника управления МЧС по Москве Максим Серегин попал в ДТП, его госпитализировали с сотрясением, сообщила Baza. По данным телеграм-канала, ДТП произошло в момент, когда Серегин ехал в машине пожарной службы тушить возгорание на улице Юности.

Замглавы управления МЧС доставили в больницу с сотрясением, но выписали после обследования, говорится в сообщении канала.

На кадрах с места ДТП видно, что в служебный микроавтобус Volkswagen врезался белый седан Mercedes-Benz, у которого в результате аварии сильно повреждена передняя часть. У микроавтобуса смята боковина, он также ударился об столб, из-за чего у него поврежден бампер.

Два года назад, в июне 2022 года, Серегин пострадал в ходе тушения пожара и спасения людей в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» на улице Горбунова. Площадь пожара составила 1,1 тыс. кв. м, из здания были спасены 13 человек, еще порядка тысячи человек эвакуировали. Причиной возгорания стало короткое замыкание из-за неправильного монтажа освещения на фасаде.