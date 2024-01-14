Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов связал необходимость проведения военной операции на Украине в том числе тем, что в украинских школах якобы обустроены «гендерно-нейтральные» туалеты (их, по словам главы города, видели бойцы ВС России), а это противоречит российским ценностям.

В своем телеграм-канале Беглов описал посещение военных в госпитале. По словам губернатора, он «оттаял душой в этом общении, где тебя понимают с полуслова».

«Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений — для девочек и для мальчиков, три помещения — для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», — написал Беглов.

Губернатор Петербурга добавил, что пообещал военным привезти в госпиталь спортсменов-паралимпийцев, «чтобы бойцы при желании могли обсудить с ними старт спортивной карьеры». «Уверен, если в наши сборные придут эти парни с их энергией, выносливостью и командным духом, победить нас будет невозможно», — заключил он.

В декабре 2022 года на гендерно-нейтральные туалеты жаловался министр иностранных дел России Сергей Лавров, посетив заседание СМИД ОБСЕ в Швеции. Глава российской дипломатии рассказал, что в перерыве спросил, где туалетная комната, и ему показали дверь с буквами WC.

«Я спросил: “Это для дам или для джентльменов?” Мне ответили: “У нас все общее”. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это не по-людски, просто не по-людски», — сказал тогда министр.

Традиционные ценности стали одним из трендов законодательной деятельности парламента в 2023 году. В 2022 году даже велись разговоры о том, чтобы внести само понятие «традиционных ценностей» в Семейный кодекс Российской Федерации. Путин заявлял о необходимости продвигать исторических персонажей и героев фольклора, поведение которых отвечает этим ценностям.

В сентябре 2023 года президент провел школьный урок из цикла «Разговоры о важном», в ходе которого рассказал ученикам о конкурсе «Это у нас семейное», направленном на продвижение традиционных ценностей. В 2024 году состоятся полуфинал и финал этого конкурса.