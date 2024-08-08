Разыскиваемый экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон впервые за семь лет вернулся в регион и выступил перед соратниками, после чего смог скрыться от полиции. Об этом пишет Politico.

Накануне, 7 августа, Пучдемон объявил в соцсети Х, что намерен вернуться в Каталонию, чтобы присутствовать на обсуждении кандидата на должность главы правительства региона Сальвадора Ильи.

«Парламент Каталонии созвал всех депутатов на обсуждение кандидатуры будущего главы правительства. Я должен там быть, и я там буду. Поэтому я возвращаюсь из изгнания», — написал Пучдемон.

Утром 8 августа политик выступил с краткой речью перед сторонниками в центре Барселоны, где была установлена сцена. Пучдемон заявил о праве всех людей на самоопределение, а также обвинил испанские власти в начале «репрессий» против каталонского сепаратистского движения, передает El País.

По данным полиции, на мероприятии присутствовало около 3,5 тыс. человек. Полицейским было приказано задержать Пучдемона, отмечает Politico. Однако, как пишет Associated Press (AP), они не предприняли таких попыток.

Ожидалось, что после митинга Пучдемон вместе со сторонниками направится пешком к расположенному поблизости зданию парламента. Вместо этого политик сначала скрылся в соседнем шатре, а затем поспешно вышел и запрыгнул в ожидавший его автомобиль, рассказал фотограф AP.

Здание парламента в ожидании Пучдемона оцепили, на заседании он так и не появился. Полиция объявила операцию «Клетка» для поисков политика. В Барселоне и на границе с Францией установили блокпосты, полицейские обыскивали проезжавшие машины, что вызвало коллапс на дорогах. Также были задействованы силы на море и в воздухе.

По словам источников El País в правоохранительных органах, по подозрению в причастности к побегу Пучдемона задержан сотрудник полиции. По версии следствия, именно на него автомобиле политик скрылся после речи на митинге.

Через три с половиной часа операцию «Клетка» свернули, пишет El País. Самого Пучдемона задержать не удалось. По данным газеты, полицейское командование охарактеризовало побег разыскиваемого политика на глазах множества правоохранителей как «историческую нелепость».

Чем известен Пучдемон

Карлес Пучдемон в 2016 году был избран председателем автономного правительства Каталонии. При вступлении в должность он первым из глав региона отказался приносить присягу на верность Испании.

В 2017 году Пучдемон организовал референдум о независимости Каталонии, более 90% участников которого проголосовали за отделение от Испании. После этого власти региона объявили о его независимости.

Испания не признала итоги референдума, распустила парламент Каталонии и отстранила членов правительства региона. Прокуратура Испании предъявила Пучдемону обвинение в мятеже. Лидер сепаратистов и бежали в Бельгию и был объявлен в розыск. В 2019 году он смог стать депутатом Европарламента, но через два года его лишили депутатской неприкосновенности.

В 2024 года в Испании приняли закон об амнистии каталонских политиков, выступавших за независимость региона. Закон предусматривал амнистию для 400 человек, включая Пучдемона. Однако Верховный суд Испании оставил в силе ордер на арест политика, поскольку ему вменяется также растрата госсредств.