Беларусь может принять участие в международном саммите по урегулированию конфликта на Украине, если там будет участвовать Россия. Об этом белорусский посол в Швейцарии Александр Ганевич заявил в специальном интервью RTVI.

«Я практически уверен, что Беларусь будет участвовать в таком саммите в случае участия Российской Федерации», — сказал Ганевич.

Он отметил, что сейчас не существует приемлемого для всех сторон плана по прекращению конфликта. «Если бы у кого-то в мире был полный план, приемлемый для всех, для выхода из этого конфликта, наверное, он был бы уже принят. Скорее всего, в полном объеме такого плана нет ни у кого», — считает дипломат.

По словам Ганевича, попытки урегулировать вопросы европейской или евразийской безопасности без участия России и Беларуси «абсолютно бесперспективны».

«Только мы и Российская Федерация понимаем, что происходит там (на Украине. — прим. RTVI), потому что мы — славянские народы и нам более понятны по-человечески те процессы, которые там идут», — подчеркнул посол.

15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке прошел саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине. Участники приняли совместное коммюнике, в котором призвали вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева, восстановить доступ Украины к портам на Черном и Азовском морях, обменять военнопленных с двух сторон по формуле «всех на всех».

На данный момент, по заявлению МИД Швейцарии, коммюнике поддержали 95 стран и международных организаций. Москву и Минск на конференцию в Бюргенштоке не приглашали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала саммит «альпийской сходкой», которая обернулась полным фиаско.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с индийским премьер-министром Нарендрой Моди предложил провести следующий саммит мира в Индии.