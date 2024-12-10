Белорусский государственный комитет по стандартизации запретил ввозить и продавать гречневую быстроразваривающуюся крупу, произведенную российской компанией «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Об этом сообщается на сайте «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Согласно информации на портале, решение было принято из-за несоответствия еды требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

По данным Госстандарта Беларуси, содержание упаковки не соответствовало указанной на ней информации.

Специалисты провели исследование продукта, которое выявило, что время приготовления быстроразваривающихся ядрицы и продела составило 29 минут, в то время как нормативное время приготовления не должно превышать 29 минут.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — отметили в ведомстве.

Производитель предоставил недостоверные данные о товаре, в том числе о его наименовании, что автоматически относит его к числу опасных, говорится в сообщении Госстандарта.

Запрет на ввоз и продажу барнаульской гречки вступит в силу с 11 декабря.