Кандидат от франкоязычной Социалистической партии Элио ди Рупо перепутал кандидатов при голосовании на проходящих в Бельгии выборах, поскольку надел «не те очки», пишет европейское издание Politico.

По его данным, ди Рупо пришлось выйти из кабинки для голосования, чтобы попросить новый бюллетень и объяснить, что он ошибся, поскольку надел «не те очки, а кандидатов много». После этого политик разорвал листок, чтобы результаты его голосования остались тайной.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кро после голосования в муниципалитете Бракель отправился в местный паб, где выпил первую после предвыборной кампании пинту пива Adriaen Brouwer. Местные СМИ особо подчеркнули, что это произошло около 10 часов утра. После этого глава правительства отправился на пробежку со своей женой. Несмотря на относительно хорошие позиции в опросах, правящая партия Open VLD теряет позиции, отметили СМИ.

В Бельгии проходят одновременно выборы в Европарламент, куда страна выдвигает 22 депутатов, а также федеральные и региональные выборы. Формирование правительства по результатам выборов может оказаться трудной задачей; после предыдущих выборов в 2019 году на формирование правящей коалиции ушло более года.

Согласно экзитполу, проведенному RTL и Брюссельским университетом ULB, крайне левая партия PTB претендует на первое место в Валлонии на федеральных выборах. Согласно опросу, в котором приняли участие 6000 человек, партия набирает 24% голосов. Левые социалисты занимают второе место с 21,5%. Во Фландрии на пути к победе находится крайне правая партия «Флаамс Беланг», набравшая около четверти голосов по опросам (и по предварительным результатам). Если результаты экзитполов подтвердятся, переговоры по формированию правительства могут оказаться очень трудными.

Избирательным правом обладают граждане Бельгии старше 16 лет. Им разрешается голосовать за границей по предварительным заявкам, а вот гражданам других стран Евросоюза на бельгийской территории голосовать нельзя.

Избирательные участки в Бельгии были открыты с 8:00 до 14:00 для бумажных бюллетеней и до 16:00 для электронного голосования. По сообщениям местных СМИ, технические трудности с компьютерами для голосования задержали открытие некоторых участков, но не вызвали серьезных проблем.

Выборы в Европейский парламент (ЕП) проходят в странах — членах Европейского союза (ЕС) 6-9 июня. В воскресенье, 9 июня, избиратели проголосовали в 21 стране ЕС, включая Германию и Францию. Ожидается, что выборы приведут к усилению правых партий и увеличению числа националистов и евроскептиков.