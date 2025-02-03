Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков раскритиковал чиновников за грязь на улицах населенных пунктов региона, в том числе Белгорода. Глава области заявил участникам совещания регионального правительства, что уборка входит в зону их ответственности.

«Меня не удовлетворяет на сегодняшний день состояние наших улиц. Область грязная. Говорю это в прямом эфире. Это ваша зона ответственности. <…> Здесь обижаться не нужно. Это ваши полномочия, никто их с вас не снимал», — сказал Гладков, обращаясь к мэру Белгорода Валентину Демидову и главам других населенных пунктов.

Руководитель области отметил, что если ситуация не изменится, он начнет публично говорить о ней ежедневно. «Хожу ногами. Точно так же, как и все, приношу грязь домой. Живу в центре Белгорода», — добавил Гладков.

«Белгород крайне грязный. <…> Посмотрите, во что превращается. В помойку! Это неправильно. Выводите технику и убирайте город», — призвал глава Белгородской области.

Гладков подчеркнул, что в приграничных селах, в том числе в Новой Таволжанке и Малиновке, проводить уборку «сейчас никто не требует», поскольку это физически невозможно.

«Но допускать, чтобы в Белгороде, Строителе и других населенных пунктах увеличивалось количество грязи, не нужно», — подчеркнул губернатор.

В последние месяцы белгородцы неоднократно жаловались Гладкову на грязные улицы. В декабре 2024 года горожане сообщили, что строительная техника развозит грязь и глину по центру Белгорода. В своей жалобе жители сослались на строительное законодательство, которое предусматривает мойку колес на выезде со стройплощадок.

Гладков тогда заявил, что сделал замечание главе Белгорода Валентину Демидову и подрядным организациям.

«Надеюсь, что больше замечаний в этой части не будет. Конечно, мы не должны допускать того, чтобы портить Белгород за счет новых строительных площадок, как бы они были не нужны, но город должен быть чистым, и строители должны обеспечивать сохранение чистоты», — сказал губернатор.

В конце января Гладков посетил два медучреждения Белгорода, где начался капитальный ремонт. В своих соцсетях он написал, что на подъезде к поликлинике №1 увидел большую лужу и грязь.

«Такое ощущение, что мы находимся за 1000 километров от Белгорода… Плохо!» — прокомментировал увиденное Гладков, призвав местные власти «более внимательно относиться к местам, которые посещает огромное количество людей».

31 января белгородцы вновь пожаловались Гладкову на состояние улиц в городе. Местный житель указал губернатору на слой грязи на дорогах за пределами Белгорода, из-за чего некоторые участки проезжей части сложно проехать на легковом автомобиле.

Гладков в свою очередь объяснил, что грязь на дорогах появляется из приграничных населенных пунктов, где работают военные. Он призвал не укорять их за это, поскольку они «обеспечивают безопасность населения».

Вместе с тем белгородский губернатор отметил, что коммунальщики не могут убрать землю с дорог, поскольку для этого необходимо переоборудование машин, которое происходит после окончания зимы. Поливать и вычищать дороги сейчас, по словам Гладкова, не представляется возможным.