Глава Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что получил информации о продаже на «Авито» системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая, возможно, была передана для защиты приграничья. По его словам, в ситуации разбирается министр цифрового развития Сергей Четвериков.

РЭБ защищает от радиоэлектронных угроз. Она выводит из строя радары, дроны, радиоуправляемые мины и фугасы, средства разведки, абонентские терминалы, спутники, сотовую связь и многое другое.

На заседании регионального правительства 16 июня Гладков рассказал, что несколько месяцев назад приезжал в Мокрую Орловку, где увидел нераспакованную систему РЭБ, хотя «количество обстрелов со стороны ВСУ и атак с помощью дронов крайне велико».

«Меня тогда это удивило и возмутило», — подчеркнул он.

Губернатор добавил, что местные власти вместо того, чтобы «усиливать работу [по защите], фактически эвакуировали администрацию, и люди остались предоставлены сами себе».

Сегодня, продолжил он, ему поступила информация: одна из единиц РЭБ, которую передавали главам районов, была выставлена на «Авито». Гладков рассказал, что Четвериков за сегодня должен «визуально глазами проехать и посмотреть все единицы».

«Не буду называть изделие. Но посмотрите, пожалуйста, тот нераспакованный РЭБ, который я видел своими глазами, лежал в картоне, он где?» — сказал глава Белгородской области.

При этом губернатор не исключил, что полученная им информация могла «быть специально создана», чтобы вызвать «недопонимание и искусственные претензии к работе муниципальной власти со стороны региона».

При этом Гладков отметил: на текущий момент важно знать, что все единицы РЭБ, переданные приграничным районам, находятся на месте. «Потом уже будем разбираться персонально», — сообщил он.

В начале июня губернатор Белгородской области сообщил, что местные власти получили системы РЭБ на сумму около миллиарда рублей. Эти устройства, купленные за счет бизнеса, активистов Народного фронта и областного бюджета, устанавливают на машины скорой помощи, коммунальную и пассажирскую технику, а также муниципальный транспорт.