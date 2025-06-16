Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на заседании правительства региона предложил не спешить с восстановлением имущества жителей, которые надолго уехали за границу. По его словам, граждане недовольны тем, что власти оказывают помощь одинаково как уехавшим, так и оставшимся.

На встрече глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова сообщила, что строители не могут попасть в некоторые поврежденные дома, так как их владельцы находятся за пределами области, в том числе за границей. В ответ Гладков попросил своего заместителя Сергея Дядькина передать этот вопрос на решение оперштаба.

Глава региона отметил, что если владелец жилья или машины сейчас проживает за рубежом, то «нужно подумать об актуальности восстановления его жилья и перечисления денег».

«Да, есть люди, которые покинули страну, но почему мы должны тратить деньги в первую очередь на них? Ведь есть те, которые остаются здесь, работают в крайне тяжелой ситуации. Почему мы должны восстанавливать жилье на одном и том же уровне для тех, кто остался, и тех, кто уехал?» — сообщил губернатор.

Однако, подчеркнул глава региона, речь идет «не о тех, кто выехал на день-два, а о тех, кто выехал вместе с семьей на проживание». Он отметил, что если у уехавшего белгородца, к примеру, есть двойное гражданство, то пусть тот «обращается к той стране, в которой он получил гражданство».

«Эти данные есть в муниципалитетах. Да, если есть двойное гражданство, то пусть человек обращается за помощью к той стране, в которой он получил гражданство. Закончится СВО — отдельно соберемся и будем рассматривать. А сейчас пока давайте консервировать эти объекты. Точно так же, как и автомобили», — заявил Гладков.

В конце марта глава Белгородской области заявил, что в 2025 году планируется потратить более 23 млрд руб. на реализацию нацпроектов.

11 июня Гладков объявил, что федеральный бюджет выделил более 20 миллиардов рублей на поддержку жителей и бизнеса региона. Часть этих средств пошла на приобретение или строительство нового жилья для семей, потерявших свои дома из-за обстрелов. Из более чем 5 тысяч пострадавших собственников, потерявших жилье, свыше 3,5 тысяч уже получили новые дома или квартиры либо средства на их покупку на спецсчетах.

Гладков сообщил, что с начала СВО Белгородская область получила около 23 миллиардов рублей из федерального бюджета на покупку нового жилья для пострадавших жителей. В 2023 году было выделено 9,4 млрд рублей, в 2024-м — 6,1 млрд, а в 2025-м — 7,4 млрд.