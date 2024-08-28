Бывшей сотруднице администрации Белгородской области Виктории Шинкарук предъявлено обвинение в оказании содействия террористической деятельности, пишет ТАСС. Согласно версии следствия, по заданию лиц из Украины она и еще один фигурант — Александр Холодков — передали 500 тыс. рублей для подготовки теракта и перемещали в тайники взрывчатые вещества.

«Виктория Шинкарук принимала участие в террористическом сообществе с целью осуществления теракта. В сентябре 2022 года обвиняемая сняла денежные средства на сумму свыше 100 тыс. рублей с целью совершения преступления, а после поместила их в тайник. В осуществлении деятельности ей оказывал содействие сообщник Александр Холодков, он перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей», — рассказали агентству в правоохранительных органах.

По версии следствия, денежные средства предназначались для нужд неустановленных участников преступного сообщества для осуществления теракта.

Источник ТАСС отметил, что обвиняемые использовали мессенджеры «Сигнал» и Telegram для связи с кураторами с Украины.

Шинкарук и Холодкову предъявили обвинение по:

ч. 4 ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»);

ч. 3 ст. 226.1 («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной группой»);

ч. 2 ст. 205.4 УК РФ («Участие в террористическом сообществе»);

ст. 30 ч.1, ч. 2 ст. 205 («Приготовление к террористическому акту группой лиц по предварительному сговору»);

ст. 30 ч.1, ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («Приготовление к незаконному изготовлению взрывчатых веществ»).

Шинкарук вину не признала, сказав суду о том, что передавала деньги по просьбе своего мужа и не имела цели совершить преступление террористической направленности. Холодков также вину не признал, его заключили под стражу 28 ноября 2022 года. Изначально ему Холодкову инкриминировали совершение преступления по ч. 4, ст. 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ»), позже были установлены все обстоятельства дела и ему было предъявлено обвинение по пяти эпизодам террористической направленности.

В мае экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал, что большую часть терактов и диверсий на новых территориях и в старой России осуществила СБУ. По его словам, больше ни у кого таких возможностей нет.