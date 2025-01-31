Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от некоторых высокопоставленных сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) уйти в отставку или на пенсию в ближайшие дни. В противном случае их уволят принудительно, сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с кадровыми перестановками.

По информации издания, среди тех, кто уже покинул бюро, оказался агент, который расследовал возможное вмешательство России в выборы 2016 года, а также сотрудник, расследовавший работу Трампа с секретными документами.

Как пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией, сообщение с требованием об отставке или выходе на пенсию получили высокопоставленные сотрудники, которые занимаются контролем за уголовными расследованиями и делами в сфере обеспечения национальной безопасности.

При этом, по данным WP, не все сотрудники бюро достигли пенсионного возраста. Это означает, что при увольнении они будут лишены льгот, которые были бы им положены при выходе на пенсию. Официальный представитель ФБР не стал комментировать изданию эту информацию.

Телеканал CBS в свою очередь отмечает, что кадровые решения были приняты на фоне слушаний в сенате по утверждению кандидата Трампа на пост главы ФБР — Кэша Пателя. Накануне он пытался доказать сенаторам, что в случае получения должности он не будет следователь указаниям Трампа и не начнет расследования в отношении его политических противников