Переданный Украине 27 декабря пакет военной помощи стал последним из тех, что были выделены администрацией США без согласования с Конгрессом. Дальнейшая поддержка Киева невозможна без одобрения финансирования законодателями, заявил в ходе брифинга координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Президент подписал последний пакет, на восполнение которого у нас было финансирование, и на этом все», — сказал он.

По словам Кирби, часть оружия для Украины, о поставках которого Вашингтон объявил в конце декабря, еще не передана Киеву в полном объеме, этот процесс может занять несколько недель.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN заявил, что у Киева нет плана «Б» на случай дефицита военной помощи со стороны Запада.

«У нас нет плана “Б”. Мы уверены в плане “А”. Украина всегда будет сражаться с теми ресурсами, которые у нее есть», — сказал он. Кулеба уверен, что поставки не остановятся, поскольку это «инвестиции в защиту НАТО».

Конгресс США в 2023 году не одобрил дополнительное финансирование военной помощи для Украины в размере более $60 млрд из-за разногласий республиканцев и демократов. В Белом доме после этого заявили о существовании большого риска того, что Киев может потерпеть поражение в конфликте, если помощь со стороны Вашингтона прекратится.

Американский госсекретарь Энтони Блинкен 27 декабря объявил, что США предоставил Украине пакет военной помощи на $250 млн, который может стать последним в ближайшее время.

Кроме того, в декабре Венгрия заблокировала выделение Киеву €50 млрд евро из бюджета ЕС в период 2024—2027 годов. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что не видит смысла в выделении Украине многолетней помощи в условиях, когда неясно, как будут развиваться события на территории этой страны.

«Позиция Венгрии заключается в том, что если мы хотим выделить деньги Украине, то мы не должны согласовывать сумму сразу на пять лет, потому что мы не представляем, что может произойти даже в ближайшие три месяца», — сказал он на ежегодной пресс-конференции в Будапеште.

Орбан добавил, что Венгрия выступает за то, чтобы помощь Украине выделялась не из бюджета Евросоюза, а из средств стран-членов, готовых участвовать в такой помощи.

Кроме того, премьер вновь повторил, что Брюсселю не следует связывать вопросы оказания помощи Украине и замораживание Еврокомиссией финансирования для Венгрии.