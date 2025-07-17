Президент США Дональд Трамп прошел комплексное медицинское обследование по результатам которого у него выявили хроническую венозную недостаточность. При этом врачи не обнаружили у американского лидера признаков тромбообразования в глубоких венах или каких-либо заболеваний артерий, сообщила в ходе пресс-брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Fox News.

По ее словам, в последнее время президент отмечал отечность в ногах, что стало причиной проведения дополнительных обследований в рамках регулярного медицинского осмотра. Левитт рассказала, что Трампу были проведены диагностические сосудистые исследования, в частности, допплеровские ультразвуковые исследования вен обеих ног.

«Хроническая венозная недостаточность — это распространенное и доброкачественное заболевание сосудов, особенно часто встречающееся у людей старше 70 лет», — пояснила пресс-секретарь Белого дома.

Она уточнила, что комплекс проведенных лабораторных исследований, в том числе анализов крови, коагулограммы и кардиологических маркеров, не выявил отклонений от нормы, а эхокардиография подтвердила нормальную работу и структуру сердца.

«Признаки сердечной недостаточности, нарушений работы почек или системных заболеваний не выявлены», — добавила Левитт.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома объяснила наличие синяков на тыльной стороне кистей рук Трампа, которые журналисты заметили на недавних фото американского лидера. По ее словам, небольшие гематомы на руках являются следствием активной деятельности президента, включающей многочисленные рукопожатия, а также регулярного приема аспирина в профилактических целях для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений и уменьшения вязкости крови.

Левитт заверила, что здоровье американского лидера не вызывает никаких опасений — он сохраняет высокую работоспособность и проводит многочисленные встречи ежедневно, демонстрируя отличную физическую форму.