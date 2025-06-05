В Бабушкинском суде Москвы стартовал процесс по уголовному делу против группы скинхедов, вдохновленных акцией «белый вагон» и обвиняемых в нападении на мигранта. Как стало известно RTVI, на скамье подсудимых восемь человек, большинство из которых — школьники. При этом процесс может стать уникальным в своем роде, так как потерпевший уже покинул Россию и, вполне вероятно, лишен права въезда в страну.

Уголовное дело против молодых людей, приверженных националистическим взглядам, расследовалось почти год. Как следует из фабулы обвинения, вечером 18 мая 2024 года они встретились в подмосковном Королеве, где у них «сформировался преступный умысел» на совершение «хулиганства по мотивам национальной ненависти». Иными словами, молодые люди сговорились сесть в электричку, найти там «гражданина неславянской национальности» и избить его, засняв весь процесс на телефон.

После того, как они обговорили детали, малолетние скинхеды, среди которых были лишь два человека в возрасте 20 лет, а все остальным — от 16-ти до 17-ти, сели в электричку Фрязино-Москва и отправились в путь. Ближе к половине одиннадцатого ночи, проходясь по вагонам, они, как следует из обвинения, увидели сидящего у окна молодого человека «нерусской национальности». В руках он держал телефон. Скинхеды поняли, что это то, что им было нужно, и решили его избить.

Согласно обвинению, когда электричка подъезжала к станции Ростокино, 20-летний Даниил Петухов подошел к жертве нападения и распылил ему в лицо газовый баллончик. После чего все остальные фигуранты дела принялись избивать молодого человека кулаками и ногами, а один из них — снимал все на видео. Судя по словам гособвинителя, избиение продолжалось чуть меньше минуты. После чего, когда поезд остановился на станции, кто-то в толпе скинхедов крикнул «шухер», и группа покинула поезд. За несколько секунд до этого Петухов, по версии обвинения, заметил на полу телефон, выпавший из рук жертвы, и забрал его себе.

Когда избитый молодой человек, оказавшийся гражданином Кыргызстана, пришел в себя, он отправился в полицию и написал заявление. Далее было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве группой лиц по мотивам ненависти (ч.2 ст. 213 УК РФ). Уже через два дня полиция нашла подозреваемых и все они были задержаны. Как оказалось, помимо Петухова, проживавшего в Балашихе, еще одним совершеннолетним в группе был Руслан Калюжный из Видного, ему тоже 20 лет. Почти все остальные — жители Москвы, учащиеся девятых классов. Кто-то из них, пока шло следствие, успел поступить в колледж. Петухов и Калюжный дожидались суда в СИЗО, еще трое фигурантов находились под домашним арестом, остальным суд установил запрет определенных действий. Всем, кроме Петухова, сейчас вменяется хулиганство. Петухову, за взятый телефон стоимостью девять тысяч рублей, следствие также вменило грабеж (ст.161 УК РФ).

То, за что судят молодых людей, в нулевых являлось особенно популярной в ультраправой среде «акцией», она называлась «белый вагон». Популяризовал подобные нападения на приезжих с обязательной видеосъемкой и последующим выкладыванием в интернет в пропагандистский целях известный московский скинхед Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак.

Словосочетание «белый вагон» позже, когда правоохранители задержат юных скинхедов, часто будет фигурировать в их переписке в мессенджерах и соцсетях. Как было озвучено в суде, в восстановленных сообщениях в телефонах фигурантов дела отыскалось много и других типичных для праворадикальной среды слов и терминов: «чурки», «националисты», «правый движ», «черные», «нерусские», «хачи», «славянский род», «нацики» и «тейваз» (так называется «руна воина» старшего футарка — прим. RTVI).

Некоторые фигуранты дела выделяются и внешним видом, характерным для ультраправой среды. Например, на локте коротко стриженного Петухова большая татуировка в виде коловрата, Калюжный также покрыт татуировками — они у него даже на шее и пальцах рук. Кто-то из фигурантов пришел в суд в подвернутых голубых джинсах и толстовке популярной в правой среде фирмы Pit Bull.

«Вину признаю, в содеянном раскаиваюсь», — заявил на первом же заседании Руслан Калюжный.

Остальные подсудимые воспользовались правом дать показания позже. Судя по всему процесс вряд ли затянется, так как материалы уже почти все оглашены, а в деле всего пара-тройка свидетелей. Самый интересный вопрос — выступит ли в суде потерпевший. По информации адвокатов, в настоящее время он находится за пределами страны, а въезд в Россию для него закрыт. Так или иначе — в деле есть его заявление, медицинская справка и показания. Так что суд в любом случае завершиться приговором.

Как пояснил RTVI администратор проекта NVMP, который занимается отслеживанием в сети видеозаписей с нападениями по мотивам национальной ненависти, преступления, в котором обвиняется скинхед Петухов и другие фигуранты, — сегодня распространены в меньшей степени, чем нападения на улицах.

«За то время, которое мы ведем наш мониторинг, в нашей базе данных из полутора тысяч видео насчитывается около 50 роликов с нападениями в электричках и вагонах метро. То есть такие нападения случаются, но назвать их очень частыми, пожалуй, нельзя, — говорит собеседник RTVI. — По нашим ощущениям, значительная часть нападений совершается в Подмосковье, а электрички являются одним из основных видов транспорта. Поэтому неудивительно, что некоторые нападения происходят именно в них».

Рассуждая о том, почему нападения в духе «белого вагона» спустя 20 лет снова обрели новую жизнь, представитель NVMP отметил, что современная ультраправая субкультура построена на мифологизации и героизации неонацисткой среды нулевых.

«Вначале возникли телеграм-каналы, где публиковали видео нападений тех времен, фото участников и рассказы об „акциях“. А уже потом на этой основе выросло новое поколение наци-скинхедиков, которые пытаются воспроизводить практики нулевых, — сказал собеседник RTVI. — Поскольку новое поколение среды возникло буквально пару лет назад из этих телеграм-каналов, большинство его участников были юными подростками, начитавшимися и поверившими в сказки пропагандистов о том, какими крутыми были „скины“ нулевых».

Кроме того, админ NVMP обратил внимание на роль мессенджера Telegram в формировании нового поколения скинхедов. По его словам, в отличие от других социальных сетей, мессенджер почти не банит «откровенно нацистские ресурсы» с пропагандой расизма и видео нападений. При этом в мессенджере фактически отсутствует контроль возраста пользователя. В итоге ресурсы с «насилием, пропагандой и всякой расчлененкой», отмечает собеседник RTVI, оказываются легко доступными для впечатлительных подростков, для которых Telegram является самой популярной платформой в России.