Очередной пакет санкций ЕС должен был ударить по “жизненно важным” секторам экономики России и ее элитам, чтобы “поставить Украину в максимально сильное положение” на переговорах. Однако в список попали не только банки и судоходные компании, но и производители армейских ботинок, экономический вуз и даже организатор выставки, обратил внимание RTVI.

24 февраля, в день третьей годовщины начала военной операции на Украине, ЕС утвердил новый пакет санкций против России. В список попали 48 человек, 78 судов из «теневого флота» и 13 банков. Также Евросоюз впервые ввел запрет для финансовых организаций из третьих стран, которые используют российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Помимо банков и судов под санкции попали производители обуви и одежды. Например, АО «Фарадей» — поставщик армейских ботинок, работающий с 1996 года. Компания специализируется на обуви и одежде для силовых структур, крупных корпораций, а также широкого круга граждан — для активного отдыха. В обосновании санкций указано, что она получила госсубсидии на переоснащение завода под военные нужды. Евросоюз также утверждает, что продукция «Фарадея» использовалась российскими военными на Украине.

Еще один неожиданный фигурант списка — АО «БТК Групп», известный массовым брендом Urban-Tiger, производством спецодежды и школьной формы. Несмотря на работу в гражданском сегменте, компания официально входит в реестр оборонно-промышленного комплекса и поставляет форму для армии, утверждает ЕС. Под санкции попало и ЗАО «Донобувь», которое производит берцы и женскую обувь. Внимание ЕС привлекли не только контракты с Минобороны, но и тот факт, что компания трудоустраивает ветеранов боевых действий.

Программа адаптации военных к гражданской жизни стала причиной для включения в санкционный список Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). В обосновании ЕС указывается, что вуз запустил программу «Время героев», которая помогает ветеранам получить управленческие позиции в госструктурах.

Под ограничения попала и Автономная некоммерческая организация «Дирекция выставки достижений „Россия“», которая организовала крупную экспозицию на ВДНХ. В ЕС считают, что на выставке продвигается политика, направленная на легитимизацию территорий, включенных в состав России. Под санкции также попала гендиректор организации Наталья Виртуозова.

Кроме того, ЕС запретил поставки в Россию игровых приставок PlayStation и Xbox. Европейские чиновники утверждают, что их используют для управления беспилотниками.