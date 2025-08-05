Причиной крушения подводного аппарата «Титан» компании-оператора OceanGate, затонувшего два года назад при погружении к обломкам «Титаника», стали просчеты в конструкции и недостаточное техническое обслуживание. Об этом сообщает совет по морским расследованиям Береговой охраны США (MBI) по итогам расследования.

В представленном 300-страничном документе детально описаны выводы расследования, факторы, приведшие к катастрофе, и перечень из 17 мер, направленных на повышение безопасности подводных операций и устранение недостатков нормативной базы.

Глава MBI Джейсон Нойбауэр отметил, что гибель «Титана» не была неизбежной. Анализ инцидента выявил грубые нарушения в разработке, сертификации и технической эксплуатации аппарата компанией OceanGate, наряду с неблагоприятным микроклиматом в организации и бездействием при получении тревожных данных мониторинга после экспедиции 2022 года.

Среди прочих причин указаны недостаточное международное регулирование, отсутствие контроля за инновационными аппаратами и неэффективная система защиты информаторов.

MBI подготовила список рекомендаций на будущее, в числе которых ужесточение стандартов безопасности для подводных судов, введение обязательной постановки всех батискафов на учет в Береговой охране, активизацию международного сотрудничества и модернизацию систем подводного поисково-спасательного обеспечения.

Туристический аппарат «Титан» пропал 18 июня 2023 года в ходе погружения к месту крушения «Титаника» — знаменитого трансатлантического лайнера, затонувшего в 1912 году на глубине 3800 метров в северной части Атлантики.

На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Подводный аппарат перестал выходить на связь спустя менее чем через два часа после погружения. На пятые сутки поисковые группы обнаружили на морском дне раздавленный корпус батискафа, разрушенный мощным имплозивным (направленным внутрь. — Прим. RTVI) взрывом. Позднее специалистам удалось поднять со дна обломки и возможные биологические останки пассажиров и экипажа.