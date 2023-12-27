Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РИА Новости анонсировал создание новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение», проверку новой дистанционно управляемой боевой машины пехоты, а также рассказал о работе российских комплексов противовоздушной обороны и систем радиоэлектронной борьбы. RTVI собрал ключевые высказывания главы «Ростеха».

О бикалиберной РСЗО «Возрождение». «Вы знаете систему дистанционного минирования «Земледелие». Это прекрасная боевая машина, которая подтвердила свои возможности в зоне СВО. Теперь мы предложили, как нарастить ее потенциал: она может использоваться одновременно и как машина дистанционного минирования, и как РСЗО, если оснастить ее унифицированным транспортно-пусковым контейнером. В результате создали контейнер, который позволяет осуществлять также пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2. Работа получила говорящее название «Возрождение».

О новом дроне-камикадзе «Суперкам». «На текущей момент в контуре «Ростеха» создается еще один беспилотный летательный аппарат серии «Суперкам». Он есть как и в разведывательной версии, так и в версии камикадзе. «Суперкам»-камикадзе уже проходят испытания, демонстрируют заложенные технические характеристики».

О гаубице «Коалиция». «Думаю, она скоро там появится, так как гаубицы подобного класса нужны, чтобы обеспечить преимущество над западными образцами артиллерии по дальности стрельбы. Такое преимущество у «Коалиции» есть, и оно существенное. Испытания завершены, ее серийное производство уже развернуто. Первая опытно-промышленная партия поставляется в конце декабря 2023 года».

О танке Т-90М. «Сейчас в зоне СВО, главным образом, действуют новые и модернизированные Т-90, а также глубоко модернизированные Т-72 и Т-80. Эти машины отлично справляются с задачами. Тот же «Прорыв» на сегодня — лучший танк из серийно производящихся и состоящих на вооружении армий мира. Он превосходит многие западные образцы, это признают и западные эксперты».

О дистанционно управляемой БМП-3. «Мы рассчитываем на это (что дистанционно управляемая БМП-3 будет применяться в СВО. ‒ Прим. RTVI). Сейчас машина проходит испытания, после их завершения, я думаю, она будет опробована в зоне спецоперации. Это очень перспективная техника, которая позволит применять машины без риска поражения экипажа на самых опасных направлениях. Причем комплект дистанционного управления мы планируем ставить не только на БМП-3».

О новых малогабаритных радиолокационных станциях (РЛС) для защиты от украинских дронов. «Мы создали малогабаритные РЛС, которые устанавливаются на наиболее опасных направлениях, в том числе для защиты наших мирных городов. Эти радиолокационные станции позволяют засечь вражеский БПЛА на дистанции до нескольких десятков километров и оперативно передают информацию о цели для ее поражения».

О помощи «Ростеха» российским бойцам в зоне боевых действий. «Мы кратно нарастили производство своих беспилотников. Например, «Калашников» только за последние месяцы в два раза увеличил объем производства комплексов КУБ. Во-вторых, вносим свой вклад в защиту неба. В части систем ПВО дополняем наших коллег из «Алмаз-Антея». Например, делаем «Панцири», которые показали себя очень эффективно. А также поставляем системы РЭБ — для нас это большое и ответственное направление деятельности. С помощью такой техники в зоне СВО выстраивается, по сути, бесполетная зона для украинских беспилотников. Они падают десятками, как пораженные зенитными ракетными комплексами, так и подавленные комплексами радиоэлектронной борьбы».

О трофейной военной технике. «Говорить, что мы во всем превзошли противников, неправильно. Конечно, нам есть чему у них поучиться. Мы внимательно изучаем трофейные образцы и берем на заметку некоторые решения. Одновременно мы видим, что так называемое технологическое превосходство Запада в военной сфере — это из области мифов».