В Орловской области распространили единовременную выплату в 100 тыс. рублей на школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ, подписанный губернатором Андреем Клычковым, опубликован на сайте областного правительства.

С 1 января 2025 года выплата в 100 тыс. рублей полагалась только беременным студенткам, обучающимся «по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования». Эта мера, как поясняли власти региона, направлена на «улучшение демографической ситуации», поддержку рождаемости, а также «обеспечение достойного качества жизни семей региона».

Среди других требований для получения выплаты:

наличие российского гражданства;

проживание в Орловской области;

постановка на учет по беременности в медучреждении на территории области;

неполучение аналогичных мер от других регионов.

В 2024 году в семи регионах России местные депутаты поддержали и приняли инициативы о единовременных выплатах студенткам при рождении детей:

Челябинская область: 29 августа депутаты законодательного собрания Челябинского области приняли закон, устанавливающий новую меру поддержки родителей-студентов в виде «студенческого капитала» в размере 1 млн. рублей при рождении первого ребенка;

29 августа депутаты законодательного собрания Челябинского области приняли закон, устанавливающий новую меру поддержки родителей-студентов в виде «студенческого капитала» в размере 1 млн. рублей при рождении первого ребенка; Ивановская область: выплаты составляют 170 тыс. рублей для студенток до 23 лет, впервые получающих среднее профессиональное или высшее образование очно;

выплаты составляют 170 тыс. рублей для студенток до 23 лет, впервые получающих среднее профессиональное или высшее образование очно; Пермский край: 134 тыс. рублей для студенток «среднего и высшего образования вне зависимости от формы обучения»;

134 тыс. рублей для студенток «среднего и высшего образования вне зависимости от формы обучения»; Карелия: 100 тыс. рублей студенткам, родившем до 24 лет включительно, обучающимся очно в ВУЗах или средних специальных учебных заведениях на территории республики. Как уточнили в заксобрании Карелии, «при рождении двух и более детей выплаты произведут за каждого из них»;

100 тыс. рублей студенткам, родившем до 24 лет включительно, обучающимся очно в ВУЗах или средних специальных учебных заведениях на территории республики. Как уточнили в заксобрании Карелии, «при рождении двух и более детей выплаты произведут за каждого из них»; Орловская область: 100 тыс. рублей студенткам очной формы обучения, проживающим на территории региона. Мера начала действовать с 1 января 2025 года;

100 тыс. рублей студенткам очной формы обучения, проживающим на территории региона. Мера начала действовать с 1 января 2025 года; Вологодская область: 100 тыс. рублей студенткам до 24 лет включительно, а также оплата обучения каждому из родителей до 91 тыс. при рождении первого ребенка.

100 тыс. рублей студенткам до 24 лет включительно, а также оплата обучения каждому из родителей до 91 тыс. при рождении первого ребенка. Хабаровский край: 100 тыс. рублей для студенток очной формы обучения, родивших ребенка в возрасте от 18 до 23 лет.

Как сообщал ТАСС со ссылкой на губернатора Ульяновской области Алексея Русских, с января 2025 года беременным студенткам очной формы в регионе выплачивают 200 тыс. рублей.

Также о выплатах в 100 тыс. рублей для студенток рассказала замгубернатора Томской области по социальной политике Светлана Грузных.

18 марта 2025 года губернатор Ярославской области сообщил, что депутаты комитета областной Думы по социальной, демографической политике поддержали инициативу о выплатах в 100 тысяч рублей для «мам-студенток», обучающихся очно. По его словам, девушки смогут получить деньги «уже с 12 недель беременности, после постановки на учет».