Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект, который увеличивает пособие по беременности для студенток до уровня регионального прожиточного минимума. Инициативу поддержали 405 депутатов, сообщает корреспондент RTVI.

Законопроект предлагает увеличить размер пособия по беременности и родам для женщин, которые учатся очно в профессиональных училищах, вузах, организациях дополнительного образования и научных учреждениях.

Пособие по беременности и родам сейчас равно стипендии, которая в среднем составляет от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Соответственно, за весь период отпуска оно может составлять от 9,3 тыс. до 23,3 тыс. рублей, говорится в сопроводительных материалах. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

«Это хорошая инициатива, которая направлена на повышение уровня социальной обеспеченности. Размер пособия вырастет. Решение было принято президентом, поэтому это всячески надо поддерживать. Варианты могут быть разными, можно обсуждать разные подходы. Но смысл один — пособие вырастет. Это надо поддержать», — сказал RTVI глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

По словам замминистра труда Андрея Пудова, средний размер пособия по больничному листу на 140 дней составит более 90 тыс. рублей. Законопроект, если его примут, поддержит ежегодно более 13,5 тыс. женщин, которые учатся и работают, добавил чиновник.

Также документ предлагает передать Социальному фонду России полномочия по назначению и выплате пособий по беременности и родам для обучающихся женщин. Сейчас эти обязанности выполняют образовательные организации.

«Уже с 1 сентября, начиная с нового учебного года, финансирование этих мероприятий будет обеспечено. В этом году средства, необходимые из федерального бюджета на эти цели, есть, в новом бюджетном цикле они также будут предусмотрены», — уточнил замглавы Минтруда Пудов.

При этом глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила доработать инициативу ко второму чтению и установить нижний предел этого пособия, ведь в каждом регионе свой размер прожиточного минимума, а значит, выплаты будут отличаться.

«Средняя температура всегда хороша. Вот у меня 35, у вас, может, 37 составляет. Но живем мы с вами одинаково. <…> Прожиточный минимум 35 тыс., и, естественно, что выплаты тоже будут отличаться. Вопрос даже не в цифрах, а в принципе этого подхода. Давайте мы все-таки дальше при обсуждении этого закона во втором, третьем чтении рассмотрим вопрос о нижнем пределе размера этого пособия», — сказала она.

Останина также обратила внимание Минтруда на то, что в законопроекте нет школ и выплаты не касаются старшеклассниц. При этом, напомнила депутат, «отдельные губернаторы в погоне за KPI у нас сегодня принимают решение о назначении 100 тыс. рублей выплат девочкам-школьницам за рождение ребенка».

«Мы считаем, что это противоречит нашим традиционным ценностям. Дети, девочки должны все-таки учиться, должны рождаться в полноценной семье. Поэтому еще раз обращаюсь к вашему министерству. Пожалуйста, направьте разъяснения в субъекты Федерации. Никто не против того, чтобы губернатор обладал таким правом, но не надо делать этому мотивирующие меры. Не надо пропагандировать сегодня раннюю беременность и рождение детей, ибо демография — это не только рождаемость. Демография — это качество жизни, демография — это продолжительность жизни», — подчеркнула Останина.

В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство по поручению президента подготовило изменения в законодательство об увеличении размера пособий по беременности и родам для студенток. В частности, кабмин предложил определять размер выплат по региональному прожиточному минимуму, а не по стипендии, как сейчас.

«Таким образом, сумма помощи, которую женщина сможет получить за 140 дней так называемого декретного отпуска, вырастет в несколько раз — до 90 тыс. рублей в среднем по стране», — сообщил глава правительства.

Он также отметил, что сумма пособия будет варьироваться в зависимости от региона, а помощь беременным студенткам будет финансироваться из федерального бюджета.

10 июня глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой принять меры против пропаганды ранних беременностей в регионах России. Депутат указала, что более чем в 40 регионах введены законы о выплатах беременным школьницам и студенткам, что, по ее мнению, способствует популяризации ранних родов.